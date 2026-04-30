En medio de los recortes anunciados al Plan nacional "Remediar", vigente desde 2002, el Gobierno bonaerense puso en marcha el envío de medicamentos a los 135 distritos, en el marco de la ampliación del programa "Medicamentos Bonaerenses".

La iniciativa busca garantizar el acceso equitativo, oportuno y continuo a medicamentos esenciales y de alto impacto sanitario. El esquema se basa en compras centralizadas para mejorar la efectividad en la distribución y generar ahorro de recursos.

En esta etapa, se informó, se incluyeron 45 de los 74 medicamentos del vademécum, destinados a la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas como afecciones cardiovasculares, pulmonares, reumáticas, infecciones agudas, autoinmunes, anemia, osteoporosis y Parkinson, entre otras.

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La distribución, que estará disponible en dos semanas en las comunas provinciales, abarca tratamientos para patologías cardiovasculares como hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca, dislipemias, enfermedades respiratorias como asma y EPOC, hipotiroidismo e infecciones respiratorias.

"Es criminal cortar los remedios como hace el Gobierno nacional. La Provincia se compromete a poner los mayores esfuerzos, pero no se pueden suplantar la ausencia de funciones que corresponden al Gobierno nacional”, dijo Kicillof desde el Hospital Interzonal Alejandro Korn, en La Plata, al anunciar la ampliación del programa. (Con información de NA)