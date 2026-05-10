Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Los mejores exponentes del planeta en la Fórmula Kite, una de las disciplinas olímpicas de la vela, se verán las caras esta semana en el Mundial de la categoría, a desarrollarse en Viana do Castelo, Portugal.

Serán unos 70 competidores, en ambas ramas, entre los que se encuentra la bahiense Catalina Turienzo, quien viene realizando una enorme temporada.

La competencia se dividirá en doce regatas clasificatorias, cuatro por día, entre lunes y miércoles. Luego se realizarán la final series, entre jueves y viernes.

"Viana do Castelo, ubicado en la costa norte de Portugal, se ha ganado una reputación formidable entre los mejores atletas del mundo como uno de los escenarios de competición más exigentes y emocionantes del circuito. Potentes vientos térmicos, el oleaje atlántico y un recorrido técnicamente implacable se combinan para distinguir a los aspirantes de los campeones", señalaron desde la organización.

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El año pasado, en este mismo certamen, la bahiense finalizó 18º en las aguas de Poetto, en Quartu Sant'Elena, Cerdeña.

Cata viene de obtener el que para ella fue "el mejor resultado de mi vida", al finalizar en la segunda posición en la Semana Olímpica Francesa, en Hyères, solo por detrás de la medallista olímpica y local Lauriane Nolot.

Antes, quien fuera medallista panamericana en Santiago 2023 y representante olímpica en París 2024, fue séptima en la primera fecha del SGS, en el 55º Trofeo Princesa Sofía en Mallorca, España.

Allí, las próximas etapas serán la Dutch Water Week (30 de mayo al 7 de junio en Países Bajos), el Kieler Woche (20 al 28 de junio en Alemania) y el Evento Preolímpico en Los Ángeles, Long Beach & San Pedro OCR (13 de julio al 7 de agosto en Estados Unidos).

Turienzo es la actual número 7 del mundo, su mejor posición histórica en el ránking, con 477 puntos.

Por encima tiene a una sola americana, la estadounidense Daniela Moroz (6ta. con 513), quien se consagrara cinco veces campeona del mundo.

El top 5 está compuesto por la francesa Lauriane Nolot (766), la británica Lily Young (666), la australiana Breiana Whitehead (603), la neerlandeda y actual campeona del mundo Jessie Kampman (587) y la francesa Lysa Caval (538).

Los actuales puntos de Cata son gracias a los siguientes resultados:

-Mundial de Fórmula Kite 2025 - 18° (100 puntos)

-Semana Olímpica Francesa 2026 - 2° (95)

-Europeo de Fórmula Kite 2025 - 4° (86)

-Trofeo Princesa Sofia 2026 - 7° (80)

-Mundial de Fórmula Kite 2024 - 31° (69)

-Long Beach Olympic Regatta 2025 - 11° (47)

-Europeo Juvenil de Fórmula Kite 2025 - 2° (46)