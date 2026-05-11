Después de más de 20 años, Tres Arroyos vuelve a ofrecer un servicio de vuelos comerciales a CABA

Después de más de 20 años sin operaciones regulares, la ciudad bonaerense de Tres Arroyos volvió a estar conectada por vía aérea con la Ciudad de Buenos Aires para transporte de pasajeros.

Desde este lunes la aerolínea Humming Airways comenzó a operar vuelos comerciales entre el Aeroparque metropolitano "Jorge Newbery" y el aeródromo "Teniente Héctor Ricardo Volponi", marcando un hito para una de las zonas productivas más importantes del país, ubicada a unos 200 kilómetros de Bahía Blanca.

El regreso de esta conexión -que se realizará con aeronaves Fairchild Swearingen Metro 23, con capacidad para 19 pasajeros- apunta a mejorar la logística y reducir tiempos de traslado en otro corredor clave del sudoeste bonaerense.

Se trata de una ruta aérea pensada tanto para el segmento corporativo como para pasajeros particulares, en una ciudad con fuerte perfil agroindustrial

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El recuperado servicio a Tres Arroyos tendrá dos frecuencias semanales: los lunes -salida desde Aeroparque a las 11:00 y regreso desde Tres Arroyos a las 12:45- y los miércoles -salida desde Buenos Aires a las 16:30 y regreso desde Tres Arroyos a las 17:55-.

Según trascendió, el precio base del pasaje es de US$150 por tramo, aunque la compañía ofrece abonos mensuales con tarifas preferenciales que van de US$110 a 130, según la cantidad de viajes contratados. En cuanto al equipaje, el esquema es adicional (hasta 10 kg costará US$ 30 mientas que hasta 23 kg el recargo será de US$ 50). (NA)

