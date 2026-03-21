Una aerolínea quiere unir Coronel Suárez y Tres Arroyos con Capital Federal

La aerolínea Humming Airways presentó ante empresarios y autoridades de Tres Arroyos y Coronel Suárez un plan para conectar por vía aérea ambas ciudades con Capital Federal con al menos un vuelo semanal.

La idea de la compañía –que opera un avión con capacidad para transportar hasta 19 pasajeros- es incluir a ambas ciudades de la región en trayectos que ya viene desarrollando, a partir del mes próximo. Suárez se insertaría como tercer destino en el vuelo Buenos Aires-Olavarría, mientras que Tres Arroyos lo haría en el de Buenos Aires a Tandil.

Ambas rutas operarán con dos frecuencias semanales desde el Aeroparque Jorge Newbery, con el objetivo de aprovechar la demanda de vuelos en dos ciudades de la zona con fuerte actividad agroindustrial, pero sin vuelos regulares a la capital argentina.

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Los precios variarán según el tipo de contratación, dado que la empresa pone el foco en viajes corporativos (de empresas) y viajeros frecuentes.

De la presentación en Tres Arroyos tomaron parte el gerente comercial Isidro Borthaburu, el gerente de operaciones Gonzalo Criniti y el responsable comercial Santiago Heidernreich.

El responsable comercial de Humming Airways, Isidro Borthaburu, señaló durante la charla que brindó en el salón de la Sociedad Rural de Coronel Suárez que la firma ha evaluado en forma positiva el posible flujo de pasajeros desde esa ciudad hacia Capital Federal, especialmente por parte de estudiantes y personas que deben trasladarse por motivos laborales o comerciales.

La aerolínea –dijo- lanzará una preventa de pasajes para los próximos 9 a 12 meses, lo que le permitirá confirmar la demanda real y dar inicio a los vuelos.

Lo novedoso de la compañía es que ofrece la posibilidad de contratar un paquete de pasajes con abonos mensuales, los cuales pueden ser utilizados de manera flexible por distintos integrantes de una empresa, comercio o familia.

En este caso, el valor por tramo –ya sea ida o vuelta- ascendería a entre 110 y 130 dólares. La compra individual a través de la página web de la compañía, en tanto, tendrá un precio lanzamiento de 150 a 160 dólares.

Borthaburu enfatizó que otro aspecto central de la propuesta es el ajuste de los tiempos de embarque y desembarque. Como la firma opera en el sector de aviación privada de Aeroparque, el check-in se realiza apenas 20 o 30 minutos antes de la salida del vuelo.

La empresa Humming Airways SA se constituyó en mayo de 2024, en el inicio de la gestión de Javier Milei, tras la desregulación del mercado aerocomercial argentino. Fue fundada por Santiago Lugones, Francisco Errecart y Danilo Massalin Dammann, con el objetivo de conectar “ciudades sin servicio aéreo regular”.

Pocos meses después anunció la compra de un avión a American Jet: un Fairchild Metro 23, fabricado en 1994, matrícula LV-BYM, con capacidad para 19 pasajeros. Se trata de una aeronave ágil, que permite operar en aeródromos con infraestructura limitada que no pueden recibir vuelos comerciales tradicionales.

Tuvo su vuelo inaugural en diciembre de ese año. A bordo estuvo el propio ministro de Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. En aquella oportunidad la firma anunció su idea de unir el Aeroparque Jorge Newbery con varios destinos nacionales.

En octubre de 2025 se publicó en el Boletín Oficial la disposición que autorizaba a la empresa Humming Airways SA a explotar “servicios regulares y no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada”. De esta forma, la empresa pudo gestionar los permisos necesarios, incluyendo el indispensable Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), para constituirse en una línea aérea.

El año pasado la aerolínea conectó Capital Federal con Villa Gesell, Tandil y Olavarría (en Buenos Aires), Villa María (Córdoba), Venado Tuerto (Santa Fe) y Concordia y Paraná (Entre Ríos).

Durante enero y febrero de este año, por la baja demanda corporativa típica del verano, decidió suspender temporalmente sus servicios desde Aeroparque a Tandil, Olavarría, Villa María y Venado Tuerto, concentrando su operación en los destinos turísticos de Villa Gesell, Concordia y Paraná.

Tras esta pausa, la empresa comenzó a trabajar para reactivar los tramos suspendidos e incorporar nuevos destinos.

Así surgió la iniciativa de dividir la conexión Buenos Aires–Olavarría–Tandil en dos servicios: Buenos Aires–Olavarría–Coronel Suárez y Buenos Aires–Tandil–Tres Arroyos, respectivamente.

En paralelo –se indicó- la compañía fortalecerá vuelos consolidados, como los de Villa Gesell y Concordia, que mostraron una respuesta de mercado “superior a la esperada”.

En su página web (www.hummingairways.com) la firma ya está anunciando que “próximamente” incorporará como nuevos destinos a Tandil, Olavarría, Coronel Suárez y Tres Arroyos (provincia de Buenos Aires), Villa María (Córdoba) y Venado Tuerto (Santa Fe).

Para los vuelos Suárez-Capital Federal se consignó un valor del pasaje en torno a los 160 dólares, mientras que para el tramo Tres Arroyos-Capital Federal el costo es de 150 dólares.

Actualmente, un viaje Villa Gesell-Capital Federal, ida y vuelta, tiene un costo base de 186,20 dólares (264.757,78 pesos). Con los impuestos y tasas, el total asciende a 292.557,35 pesos.

Con estos valores, y tomando en cuenta lo consignado en la página, el costo de unir Tres Arroyos con Capital Federal, ida y vuelta, ascendería a algo más de 471 mil pesos, mientras que el mismo viaje, entre Coronel Suárez y el aeropuerto de Buenos Aires, costaría unos 502 mil pesos.

Según lo expresado por los directivos de la empresa en ambas ciudades, quienes aprovechen la preventa y la compra en paquete de vuelos pagarán entre 110 y 130 dólares por tramo. En tal caso, un viaje ida y vuelta a Capital Federal costaría entre 345 mil y 408 mil pesos (tasas e impuestos incluidos).

Un detalle importante: los viajes vigentes en la actualidad no se efectúan todos los días, sino los miércoles, viernes y domingo.

En el caso de Tres Arroyos, por ejemplo, se contempla un solo vuelo semanal durante los días lunes, con salida a Capital federal a las 11 y una escala en Tandil, dependiendo de la demanda. Este vuelo duraría entre 75 y 90 minutos.