Apertura liguista: el partido de la fecha irá el sábado en Cabildo y sin público visitante

En el flamante horario de las 15, entre sábado y domingo se jugará la postergada 8ª fecha del certamen Apertura de la Liga del Sur, donde sobresale el choque que afrontarán el líder y el escolta de A.

En sábado, en Cabildo y sin público visitante, Huracán será anfitrión de Libertad en cancha de Pacífico de Cabildo.

Por su parte, también el sábado se medirán Comercial-Tiro Federal (puntero y tercero) en el cotejo destacado de la B.

El detalle:

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Primera A

--Sábado: Huracán-Libertad (en Pacífico de Cabildo sin visitantes), San Francisco-Bella Vista en el Gustavo Novoa y Liniers-Villa Mitre en el Alejandro Pérez.

--Domingo: La Armonía-Sporting en Los Hermanos Francani.

La tabla

En la B

--Sábado: Comercial-Tiro Federal.

--Domingo: Olimpo-Pacífico BB (en Liniers); Rosario PB-Dublin y Pacífico Cabildo-Sansinena.

La tabla