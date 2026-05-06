Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Fútbol.

Apertura liguista: el partido de la fecha irá el sábado en Cabildo y sin público visitante

El choque entre Huracán, puntero, y Libertad, escolta, se jugará en la vecina localidad. También el sábado chocarán Comercial-Tiro Federal, en el destacado de la B. Los cotejos comenzarán a las 15.

Fotos: Archivo La Nueva.

En el flamante horario de las 15, entre sábado y domingo se jugará la postergada 8ª fecha del certamen Apertura de la Liga del Sur, donde sobresale el choque que afrontarán el líder y el escolta de A.

En sábado, en Cabildo y sin público visitante, Huracán será anfitrión de Libertad en cancha de Pacífico de Cabildo.

Noticias Relacionadas

Por su parte, también el sábado se medirán Comercial-Tiro Federal (puntero y tercero) en el cotejo destacado de la B.

El detalle:

Primera A

--Sábado: Huracán-Libertad (en Pacífico de Cabildo sin visitantes), San Francisco-Bella Vista en el Gustavo Novoa y Liniers-Villa Mitre en el Alejandro Pérez.

--Domingo:  La Armonía-Sporting en Los Hermanos Francani.

La tabla

En la B

--Sábado: Comercial-Tiro Federal.

--Domingo: Olimpo-Pacífico BB (en Liniers); Rosario PB-Dublin y Pacífico Cabildo-Sansinena.

La tabla

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La región.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE