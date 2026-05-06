Apertura liguista: el partido de la fecha irá el sábado en Cabildo y sin público visitante
El choque entre Huracán, puntero, y Libertad, escolta, se jugará en la vecina localidad. También el sábado chocarán Comercial-Tiro Federal, en el destacado de la B. Los cotejos comenzarán a las 15.
En el flamante horario de las 15, entre sábado y domingo se jugará la postergada 8ª fecha del certamen Apertura de la Liga del Sur, donde sobresale el choque que afrontarán el líder y el escolta de A.
En sábado, en Cabildo y sin público visitante, Huracán será anfitrión de Libertad en cancha de Pacífico de Cabildo.
Por su parte, también el sábado se medirán Comercial-Tiro Federal (puntero y tercero) en el cotejo destacado de la B.
El detalle:
Primera A
--Sábado: Huracán-Libertad (en Pacífico de Cabildo sin visitantes), San Francisco-Bella Vista en el Gustavo Novoa y Liniers-Villa Mitre en el Alejandro Pérez.
--Domingo: La Armonía-Sporting en Los Hermanos Francani.
La tabla
En la B
--Sábado: Comercial-Tiro Federal.
--Domingo: Olimpo-Pacífico BB (en Liniers); Rosario PB-Dublin y Pacífico Cabildo-Sansinena.
La tabla