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El campeón olímpico Maligno Torres se presenta en la Copa del Mundo de BMX freestyle

El evento se desarrollará hasta el sábado en Montpellier, Francia. También competirá el neuquino de 18 años, Manuel Turone.

Benadia, Biffarella, Torres y Turone. Fotos: Maligno y archivo-La Nueva.

Los mejores atletas de ciclismo BMX Freestyle del mundo volverán a la acción con el inicio de la Copa del Mundo en Montpellier, ciudad francesa que se ha convertido en uno de los epicentros de la cultura urbana.

La cita será entre este miércoles y el domingo, con la participación de dos representantes nacionales: el campeón olímpico, suramericano y panamericano José Torres, de 31 años, y el joven neuquino de 18 años, Manuel Turone, plata en los últimos Juegos Panamericanos Junior. Ambos se encuentran acompañados por Pablo Biffarella y Maximiliano Benadia.

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Para Montpellier fueron inscriptos 72 riders, cuya clasificación se producirá desde las 10 hora local (las 5 en nuestro país). Serán dos rondas de 60 segundos, promediándose los puntos de ambas pasadas. 

El jueves comenzarán las mujeres, aunque no habrá argentinas participando entre las 26 registradas.

José Torres

Para el viernes quedarán las semifinales, compitiendo los mejores 24 de la clasificación; mientras que el sábado irán las finales de ambas ramas, con los mejores 12. En estos últimos dos casos, se tomará la mejor de las dos pasadas para determinar la posición.

Allí, los jueces calificarán la ejecución, dificultad, la fuidez, el estilo, la variedad de trucos, los "aterrizajes", la altura, la originalidad y versatilidad, la progresión, el riesgo y el uso general de la pista.

Manuel Turone

El calendario de la Copa del Mundo contará con cuatro rondas: la segunda cita será en Birmingham, Alabama, EE. UU. (del 6 al 9 de agosto), la tercera en Shanghái, China (del 15 al 18 de octubre) y finalmente, la cuarta en Sakai, Japón (del 26 al 29 de noviembre).

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