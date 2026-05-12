Los detalles del recorte del Gobierno en Educación que asciende a $78.000 millones

El recorte a la educación dispuesto por el gobierno de Javier Milei para la educación asciende a $78.000 millones y tiene como objetivo sostener el equilibrio fiscal.

Según informe que publicó ASAP y que procesó Agencia Noticias Argentinas, las partidas reducidas afectan a todas las áreas del sector.

La Secretaría de Educación sufrió un recorte neto total de $78.711 millones, lo que representa una baja del 1,2% sobre su presupuesto vigente. El desglose por programas operativos revela quitas más profundas.

Secretaría de Educación

Plan Nacional de Alfabetización: es el rubro con la quita nominal más alta, perdiendo $35.288 millones (-5,9%).

Infraestructura y Equipamiento: registró una de las caídas porcentuales más drásticas del sector, con un recorte de $21.687 millones, lo que equivale a una reducción del 46,6% de sus fondos.

Fondo de Compensación Salarial Docente: sufrió una baja de $8.930 millones, representando una quita del 33,8%.

Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas: se recortaron $6.650 millones (-2,2%).

Actividades Centrales: el gasto administrativo y de conducción de la Secretaría bajó $4.768 millones (-12,3%).

Información y Evaluación de la Calidad Educativa: tuvo una merma de $735 millones (-2,2%).

Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica: perdió $483 millones (-2,6%)..

Formación Docente: se redujeron fondos por $161 millones (-1,6%).

Becas a Estudiantes: el programa de Gestión y Asignación de Becas tuvo un recorte marginal de $2 millones.

Sector Universitario

El impacto directo en el sistema de educación superior se identifica en los siguientes puntos: