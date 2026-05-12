Presti designó al nuevo presidente del directorio de la obra social del personal militar

El General de Brigada Pablo Guillermo Plaza fue designado como nuevo presidente del Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) en una medida que fue oficializada este martes en el Boletín Oficial y que se llevó a cabo tras la renuncia de Sergio Maldonado, quien renunció a dicho cargo.

La obra social que tuvo que ser renombrada por el gobierno, está siendo investigada por irregularidades desde la asunción de Petri como ministro. Según denunciaron desde el sindicato ATE la entidad tenía superavit al momento de la llegada del nuevo gobierno y en la actualidad, la deuda contraída es millonaria.

A marzo de 2026, la deuda acumulada del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (OSFA) superaba los $248.000 millones, en un contexto de crisis que incluye cortes de servicios, renuncia de autoridades y la disolución/reestructuración de la obra social hacia una nueva entidad.

En abril el Gobierno Nacional comunicó que se había saldado la deuda, pero el inconveniente saltó a la palestra cuando se supo que se había utilizado un fondo para salarios y que este iba a ser compensado con uno que estaba destinado a operaciones.

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En este contexto se dio la renuncia del último titular de la entidad Sergio Maldonado y el arribo del nuevo designado, mientras que siguen las investigaciones por malversación de fondos sobre el ministro de defensa.

Según el informe, el Ministerio de Defensa oficializó la designación a través de la resolución 311/2026 publicada en el Boletín Oficial donde se indicó: “Desígnase a partir del 6 de mayo de 2026, como Presidente del Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), al General de Brigada Pablo Guillermo Plaza”.

Además, el mismo señaló que “los miembros del Directorio durarán dos años en sus cargos, pudiendo ser reelectos por una sola vez, y los titulares podrán ser reemplazados por sus suplentes, con las mismas facultades, en caso de dimisión o ausencia justificada”.

“Los miembros del Directorio deberán reunir condiciones de idoneidad técnica, experiencia en funciones de conducción o gestión en materia de administración de servicios de salud, seguridad social, gestión pública, administración financiera y/o dirección de grandes organizaciones”, expresó el escrito.

Tras la renuncia de Maldonado el pasado 5 de mayo, el ministro de Defensa, Carlos Presti, nombró a Plaza dentro del sistema de salud para el personal militar y civil vinculado a las fuerzas en una decisión enmarcada dentro de las disposiciones del DNU N° 88/26, que creó a la obra social como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con el objetivo de brindar cobertura en todo el territorio argentino y asegurar la fiscalización estatal.

(N/A) y Redacción La Nueva.