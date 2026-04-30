“El régimen venezolano sí tortura”, sostuvo Nahuel Gallo ante la justicia al radicar la denuncia

El gendarme argentino Nahuel Gallo radicó este jueves la denuncia ante la justicia federal sobre las torturas que sufrió en Venezuela, pudiendo, por primera vez, poner en palabras el “infierno” que vivió en su detención durante los 448 días que estuvo privado de su libertad.

Gallo aseguró en sus redes sociales que “el régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo” y sostuvo que “no es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido”.

“Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 08 de diciembre de 2024”, comenzó diciendo en su cuenta de X Nahuel Gallo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al respecto, calificó de doloroso el hecho de revivir los acontecimientos al describirlos: “Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil”, pero “este es mi momento de exigir justicia” y, con firmeza y convicción, añadió: “Hoy, con la frente en alto, lo digo sin miedo: soy inocente, siempre lo fui”.

Desde la sede judicial, Gallo también sostuvo que “hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que esto no puede seguir pasando”, reclamó.

En este sentido, amplió argumentando que no solamente lo hizo por él, sino también “por mi familia” y “por todos los extranjeros que atravesamos ese infierno. Y por cada venezolano que aún sigue sufriendo en silencio”.

Por último, dijo: “Mientras muchos callan, otros siguen presos, siguen siendo víctimas, siguen esperando”.

Y cerró pidiendo “justicia y libertad”.(NA)