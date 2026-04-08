Javier Milei recibió al gendarme Nahuel Gallo en la Casa Rosada

Javier Milei recibió este miércoles en la Casa Rosada a Nahuel Gallo, el gendarme que pasó 448 días detenido en Venezuela por orden del Gobierno de Nicolás Maduro y que fue liberado el 1 de marzo último.

El encuentro, que se celebró en el despacho presidencial, fue el primer cara a cara entre Gallo y Milei. También estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno, y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, el grupo del Gobierno que había recibido al gendarme en el Aeropuerto de zeiza a su regreso.

Tras su repatriación gestionada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Gallo permaneció en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional a la espera de estudios médicos. Luego, el gendarme brindó una conferencia de prensa donde habló sobre su cautiverio en el centro de detención El Rodeo y exigió la liberación de los otros 24 extranjeros que continuaban privados de su libertad.

En aquella oportunidad, también acompañaron a Gallo los ministros Quirno y Monteoliva, que funcionaron como el principal nexo entre el Ejecutivo y el gendarme.

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Por su parte, Bullrich ya había recibido al gandarme en su despacho en el Congreso el pasado 5 de marzo junto a los senadores Bartolomé Abdala, Maximiliano Abad, Agustín Monteverde, Vilma Bedia y Martín Goerling.

Por aquel entonces, en Casa Rosada explicaban que una reunión con el presidente en Balcarce 50 llegaría eventualmente, pero que priorizaban la recuperación de Gallo. El encuentro finalmente se llevó adelante este miércoles, a poco más de un mes de su liberación.

La historia de Nahuel Gallo, el gendarme que pasó 448 días detenido en Venezuela

El gendarme argentino fue detenido por el Gobierno de Nicolás Maduro el 8 de diciembre de 2024, cuando Gallo intentaba ingresar desde Colombia por el cruce fronterizo de San Antonio del Táchira para pasar las fiestas con su familia.

Sin embargo, sin seguir un debido proceso ni recibir asistencia judicial, el uniformado fue acusado de conspirar contra la administración chavista y permaneció 448 días detenido e incomunicado.

Tras más de un año sin demasiadas noticias, la intervención de Donald Trump en Venezuela —detención de Maduro incluida—, el Ejecutivo a cargo de Delcy Rodríguez dio inicio a un proceso de liberación de presos políticos. Fue entonces que, gracias a una mediación de la AFA y la Federación Venezolana de Fútbol, Gallo recuperó su libertad.

Luego, fue trasladado de vuelta al país en un avión de la casa madre del fútbol argentino y pudo reencontrarse con su esposa, Alexandra Gómez, su hijo, Víctor, y su madre, Griselda.

“No quiero contar las cosas y las atrocidades que hicieron. No puedo todavía, no me siento preparado. Les pido mi tiempo. Acá estoy en mi casa, me siento tranquilo, estoy bien, veo a mi familia. No hablo con todos porque yo lo pedí, quiero tiempo. Quiero discernir la información que ha pasado mucho tiempo, casi 15 meses. No sé nada de nadie, de mi familia, de la institución, del país”, manifestó Gallo en la conferencia de prensa que protagonizó a inicios de marzo.

Desde entonces, el gendarme ha mantenido encuentros con la familia de Germán Giuliani, el último argentino que continúa detenido por el Gobierno venezolano. (con información de TN)