Con una conferencia de Adorni, reabre la sala de periodistas de la Casa Rosada

Los periodistas acreditados en la Casa Rosada podrán volver a ingresar a la sala de prensa este lunes, luego de que la misma estuviera cerrada durante una semana entera.

Según se indicó, “se habilita el ingreso a los periodistas a la Casa Rosada de este lunes a la sala de prensa”, aclarando que habrá lugares habilitados para que puedan moverse y otros permanecerán acotados.

Además, se anuncia que en esa jornadas habrá una conferencia de prensa, a las 11, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Todavía no se informó si habrá preguntas y, de haberlas, si se sortearán los periodistas.

“Se hizo una revisión de sistemas de vigilancia, equipos de control y dispositivos de comunicación: todo lo que se tiene que revisar para garantizar la seguridad del Presidente”, explicaron en Balcarce 50 sobre la decisión de reabrir la sala. La medida coincide con el regreso de Adorni a la sala de conferencias tras 40 días, luego de su última exposición pública en la cámara baja. (con información de TN y NA)