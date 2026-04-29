"Los corruptos son ustedes": el ataque de Milei a los periodistas en el Congreso

El presidente Javier Milei acusó a los periodistas parlamentarios de “corruptos” y de “chorros” cuando se le pidió una evaluación sobre el discurso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El jefe de Estado ingresó al recinto de sesiones y se retiró del Congreso con graves acusaciones a los periodistas que están cubriendo la sesión informativa.

“Chorros, corruptos”, gritó el mandatario a los periodistas en la puerta de la sala de periodistas, cuando se retiraba del Congreso tras escuchar el informe de Adorni, quien expuso durante una hora y cuarenta minutos.

Esta situación se repitió previo al informe del jefe de Gabinete cuando Milei se dirigía al primer palco del recinto de sesiones.

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Minutos previos a que se iniciara el acto en la Cámara de Diputados, el mandatario mantuvo un diálogo espontáneo con trabajdores de prensa y, ante la pregunta que le hizo uno de ellos acerca de “por qué sostenía a un funcionario corrupto”, debido a la investigación que atraviesa por enriquecimieto ilícito, Milei respondió “los corruptos son ustedes”. (NA)