Lo que se vio y lo que no se vio de la sesión de Adorni: balcones militantes, aplausómetro e insultos

El marco era exageradamente imponente para un informe de gestión, con la presencia del presidente, su hermana y el Gabinete completo, pero el "Adornipaloooza" levantó temperatura con el correr del discurso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, antes de que fuera sometido a un interrogatorio feroz por parte de la oposición.

En el aplausómetro el ganador inequívoco fue Javier Milei, seguido muy de cerca por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el propio Adorni completó el podio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Pero hubo alabanzas y aplausos para cada uno de los ministros que se ubicaron tanto en el palco central junto al jefe de Estado y su hermana, como en los balcones adyacentes.

Javier y Karina Milei colocaron estratégicamente detrás suyo a los ministros que considera más relevantes para la gestión: Luis “Toto” Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Pablo Quirno (Cancillería).

En el palco de la derecha, la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, y el asesor estrella Santiago Caputo se mezclaron con ministros como Diego Santilli (Interior) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Durante buena parte del informe inicial de Adorni, la ex ministra de Seguridad y el “Rasputín” del Gobierno se dedicaron a mirar el celular y a hacer comentarios cómplices entre ellos y con otros funcionarios.

Las Fuerzas del Cielo del Gordo Dan y compañía no habían sido invitadas al show de Adorni, marginadas por la influencia creciente de Sebastián Pareja, que llevó un numeroso séquito a la sesión.

Cuando Adorni dio las explicaciones sobre el vertiginoso crecimiento patrimonial durante los dos últimos años de gestión, Caputo ya no estaba en el recinto, y Bullrich sí lo escuchó con gesto adusto pero se abstuvo de aplaudir como sí hicieron Javier y Karina Milei. (NA)