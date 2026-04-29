Las respuestas de Adorni sobre su situación judicial: Punta del Este y declaración jurada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brinda hoy su primer informe de gestión ante el Congreso, desde su asunción al cargo, y entre las más de 4800 consultas recibidas por los bloques opositores, respondió algunas inquietudes relativas a la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

En una de las preguntas, se solicitó información sobre los programas de la Televisión Pública en los que participó el periodista Marcelo Grandío durante el año 2025, y la respuesta elaborada por el equipo de legales de la Jefatura de Gabinete garantizó que el empresario involucrado en el viaje de la familia Adorni a Punta del Este “no fue contratado por RTA”.

Asimismo, ante la pregunta N°559, que consultaba si el viaje fue declarado en el Registro de Viajes Financiados por Terceros, desde el oficialismo aclararon que no hay obligación de registrarlo, amparados en el Decreto 1179/2016 que limita el registro a traslados financiados por terceros “para el dictado de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales”.

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Por su parte, aclararon que Adorni presentó la declaración jurada y que la Oficina Anticorrupción informó la “inexistencia de conflictos de interés en el caso”.

En la pregunta N°1780, la oposición pidió el detalle de la evolución patrimonial del ministro coordinador y su esposa, Bettina Angeletti, desde el inicio de la función pública hasta la fecha, y la precisión de si existieron acompañantes en viajes oficiales “cuyos roles no estuvieran justificados dentro del Estado”.

La respuesta remite a la declaración jurada disponible en el portal datos.gob.ar, y señala que los bienes de la cónyuge están en el Anexo Reservado del Formulario 1246, que es de carácter confidencial.

Sin embargo, la declaración presentada es de 2024, y si bien contempla la adquisición del departamento en Parque Chacabuco y otro en La Plata, no figura el de la calle Miró, en Caballito, ni la casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz.

Por último, solicitaron un listado detallado de los viajes internacionales del presidente Javier Milei y de su Jefe de Gabinete, con fechas, destinos, costos y composición de las comitivas.

También se le preguntó por la asistencia de su esposa en la comitiva presidencial que viajó a Nueva York para la Argentina Week. Desde el Gobierno aclararon que Angeletti viajó como "invitada de la Presidencia" y que su participación "no generó gasto alguno para el Estado Nacional". (NA)