Susbielles: "Necesitamos el compromiso de todos los sectores, más allá del color político"

El intendente municipal, Federico Susbielles, habló en Panorama por LU2 a casi un año de la trágica inundación y reflexionó sobre lo ocurrido, la situación actual de la ciudad y los desafíos que vienen. "Estoy convencido de que vamos a encontrar el camino", expresó.

El jefe comunal analizó las decisiones adoptadas durante la emergencia del 7 de marzo de 2025 y destacó la importancia de haber actuado con rapidez. "Tomar decisiones rápidas fue clave para evitar una tragedia mayor. Cuando suspendimos las clases y el transporte público evitamos una catástrofe de magnitudes que no alcanzamos a dilucidar", señaló.

En ese sentido, recordó que lo sucedido el 16 de diciembre previo había dejado enseñanzas importantes para enfrentar eventos climáticos extremos. "Nos dejó marcados y eso nos dio una mirada distinta de como abarcar y gestionar este tipo de eventos. Sabíamos que la caída de 200 milímetros de agua iba a ser un problema muy grande para una ciudad que ya tenía problemas estructurales", explicó.

Susbielles también remarcó el papel de la comunidad bahiense durante la crisis. "Siempre voy a rescatar que la ciudad no se doblegó gracias a la resiliencia de todos los bahienses, y si hoy está de pie y con esperanzas de salir adelante tiene que ver con esa actitud de todos los vecinos", afirmó.

El intendente repasó además el minuto a minuto de las horas previas a la inundación y la madrugada del 7 de marzo, cuando comenzaron a intensificarse las lluvias. "Nos pusimos en contacto con el Ejército para que estuviera atento ante un posible desborde de la capacidad operativa del municipio. Eso fue clave después para poder llegar al Hospital Penna con balsas de las fuerzas", recordó.

Según relató, entre las 3 y las 5 de la madrugada advirtieron que el fenómeno superaría los pronósticos iniciales. "Ahí decidimos suspender el transporte público. Cada mañana unos 45 mil bahienses usan el colectivo y mantener el servicio en esas condiciones representaba un peligro latente", explicó.

También señaló que la alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional se emitió recién a las 9 de la mañana, cuando gran parte de las medidas preventivas ya habían sido tomadas. "Para ese momento la actividad en la ciudad ya estaba suspendida. Si hubiéramos esperado, habríamos tenido a toda la gente en la calle con el peligro que eso implica", reflexionó.

Respecto del presente de la ciudad, Susbielles sostuvo que se atraviesa una etapa de planificación y ejecución de obras. "Hoy estamos en un momento bueno porque hay un diagnóstico elaborado y ya se están ejecutando trabajos para dar respuestas", indicó.

No obstante, remarcó que el principal desafío es garantizar continuidad institucional para las obras necesarias. "Bahía Blanca necesita obras que excedan los tiempos de los mandatos. No podemos dejar a los bahienses con la incertidumbre de que, si cambian los gobiernos, esas obras no se concreten", planteó.

Entre los trabajos en marcha mencionó la segunda etapa de reconstrucción del Canal Maldonado, aunque advirtió que también serán necesarias intervenciones complementarias. "Habrá que hacer obras de desagote en Paso Urbano y aguas arriba. Son proyectos que requieren financiamiento y van más allá de la obra del canal", explicó.

En ese marco, pidió acuerdos amplios que trasciendan las diferencias partidarias. "Hoy los signos políticos son distintos, pero nadie sabe qué puede pasar mañana. Necesitamos compromisos que superen a los espacios políticos porque las obras que se necesitan son de extrema importancia para evitar tragedias en el futuro", sostuvo.

Consultado por su vínculo con el Gobierno nacional, el intendente aseguró que mantiene diálogo con autoridades de Nación y que se trabaja en la repavimentación de la denominada ruta del Cholo. También reconoció que algunos compromisos asumidos por el Ejecutivo nacional no se concretaron como se esperaba.

"Estamos procesando todo esto como podemos, como lo hace cada bahiense. No nos tienen que juzgar desde afuera. Cuando llueve, quienes viven cerca del Maldonado la pasan mal y mi responsabilidad es intentar resolver esa angustia con todas las herramientas disponibles", expresó.

"Vamos a salir adelante, pero necesitamos el compromiso de todos los sectores, más allá del color político", concluyó Susbielles.