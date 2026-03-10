Con presencia bahiense, comenzó la temporada para la selección argentina de BMX Racing

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El seleccionado nacional de BMX Racing ya está en Buenos Aires concentrando para lo que será el inicio del Campeonato Argentino, previsto para este fin de semana en la pista olímpica de Vicente López.

Dos ciclistas de nuestra ciudad fueron incluidos en la nómina elaborada por los entrenadores Juan Pablo Bruno y Ariel Katogui: se trata de Abril Humana y Bautista Rojo, quienes ya cuentan con experiencia defendiendo los colores celeste y blanco, incluida la participación en el último Mundial de Copenhague.

Ambos fueron citados, aunque Abril, por priorizar sus estudios, no acudió esta vez.

Mientras que Rojo se encuentra afrontando su primera concentración con la Selección de cara a competencias Championship, ya siendo Junior, y vivirá un día muy especial en medio de los ensayos: este viernes cumplirá 17 años.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El resto de los riders convocados son Yamil Cafa, Federico Capello, Valentino Vallejo, Joaquín Salum, Franco Molina, Gianni Daddona, Exequiel Torres, Gonzalo Molina, Santino González, Lisandro Díaz, Francesca Zabala, Luz Torres y Mateo Villalba.

Cronograma 1º y 2º fecha del Argentino

Viernes 13

Entrenamientos oficiales

Sábado 14

09:00 - Acto inaugural

09:15 - Inicio fecha 1

14:30 - Entrega de premios

Domingo 15

09:00 - Inicio fecha 2

14:15 - Entrega de premios

En tanto, la experimentada Agustina Cavalli (24 años, Élite), que arranca el año como número 21 del mundo, se encuentra en el Centro Mundial de Ciclismo de la Unión Ciclista Internacional de Suiza y en el primer semestre afrontará el Campeonato Europeo, las primeras fechas de la Copa del Mundo y el Mundial.

De hecho, Agus competirá este viernes y sábado en Verona, Italia, en las dos primeras fechas del Europeo. Recién tiene previsto regresar al país después del Mundial para iniciar la preparación de cara a los Juegos Suramericanos, que organizará Santa Fe del 12 al 26 de septiembre.

Calendario Argentino y Open

1 - Buenos Aires (14 y 15 de marzo): doble fecha del Argentino

2 - Bahía Blanca (18 y 19 de abril): Argentino y Open

3 - Río Cuarto (23 y 24 de mayo): doble fecha del Argentino

4 - Santiago del Estero (4 y 5 de julio): CN UCI Junior, U23 y Élite; doble fecha del Argentino

5 - La Rioja (22 y 23 de agosto): Argentino y Open

6 - San Juan (23, 24 y 25 de octubre): Argentino, Iberoamericano y Copa Latina

7 - Mendoza (21 y 22 de noviembre): finales del Argentino y Open

Calendario Latino

1 - Guatemala (28 de marzo): Centroamericano

2 - Guatemala (29 de marzo): Copa Latina

3 - Bogotá (2 de mayo): Panamericano

4 - Bogotá (3 de mayo): Copa Latina

5 - Lima (26 de septiembre): Sudamericano

6 - Lima (27 de septiembre): Copa Latina

7 - San Juan (24 de octubre): Iberoamericano

8 - San Juan (25 de octubre): Copa Latina

Calendario UCI

Copa del Mundo

1 - Sarrians, Francia (6 de junio)

2 - Sarrians, Francia (7 de junio)

3 - Papendal, Países Bajos (13 de junio)

4 - Papendal, Países Bajos (14 de junio)

5 - China (13 de octubre)

6 - China (14 de octubre)

7 - Sarasota, Estados Unidos (31 de octubre)

8 - Sarasota, Estados Unidos (1 de noviembre)

Mundial

Brisbane (22 al 25 de julio)

Juegos Suramericanos

Rafaela (16 y 17 de septiembre)