Ganó la Media Maratón de Argentina y ahora rompió el récord mundial en Lisboa

El ugandés Jacob Kiplimo recuperó el récord mundial de medio maratón al imponerse este domingo en Lisboa con un tiempo de 57 minutos y 20 segundos para los 21,097 kilómetros.

La marca mejora en diez segundos el registro que el etíope Yomif Kejelcha había fijado en Valencia en 2024 y vuelve a colocar al africano como dueño de la mejor marca histórica de la distancia.

La prueba portuguesa se disputó sin liebres y con un ritmo elevado desde el inicio. Kiplimo cubrió los primeros cinco kilómetros en 13:28 junto a los kenianos Nicholas Kipkorir y Gilbert Kiprotich, mientras que el trío alcanzó el parcial de 10 kilómetros en 27:00.

A partir de ese punto, Kiprotich perdió contacto y la carrera quedó reducida a un duelo entre el ugandés y Kipkorir.

Ambos sostuvieron el paso hasta el kilómetro 15, que atravesaron en 40:52. Sin embargo, Kiplimo cambió el ritmo en el siguiente tramo y abrió una ventaja decisiva.

El ugandés mantuvo esa aceleración hasta la meta y selló el nuevo récord con un crono de 57:20. Kipkorir finalizó segundo con 58:08 y Kiprotich completó el podio con 58:59.

“Estoy muy feliz de haber batido el récord mundial. Después de los primeros 10 kilómetros pensé que era posible. Intenté mantener el ritmo y acelerar en el final”, declaró Kiplimo tras la competencia.

El fondista africano ya había establecido la plusmarca de la distancia en 2021, también en Lisboa, con un tiempo de 57:31. Más tarde perdió ese registro ante Kejelcha, aunque en 2024 corrió en 56:42 en Barcelona.

Ese tiempo no fue homologado por World Athletics debido a que la prueba no cumplió con todos los requisitos reglamentarios.

Antecedente en Argentina

El nombre de Jacob Kiplimo no es desconocido para el atletismo sudamericano. El fondista ugandés fue el ganador de la Media Maratón de Buenos Aires 2025, una de las competencias más importantes de la región, donde se impuso con autoridad frente a un pelotón internacional de alto nivel.

En aquella oportunidad, Kiplimo dominó la carrera disputada en las calles de la capital argentina con un ritmo sostenido desde los primeros kilómetros y cruzó la meta en primer lugar, consolidándose como una de las grandes figuras del fondo mundial. Ese triunfo en Argentina fue otro paso en la brillante trayectoria del atleta, que ahora vuelve a quedar en la historia tras recuperar el récord mundial de medio maratón.

Récord de la marplatense Borelli

La marplatense Florencia Borelli sumó un nuevo logro a su historial al batir el récord nacional argentino de 10K en calle/ruta, durante el 10K de Bilbao (España) disputado este sábado.

Borelli ocupó el 4° puesto y marcó 31:58, mejorando por ocho segundos su plusmarca argentina en esa distancia, que mantenía desde el 19 de noviembre de 2023 en Miramar, EE. UU. Con ese registro quedó a seis segundos del tope sudamericano fijado el año pasado por la peruana Thalia Valdivia en Alemania.

La participación en Bilbao formó parte de su preparación hacia su principal meta de la primavera europea: el maratón de Londres del mes próximo. (NA y CADA).