Fecha de juicio por un ataque mortal de perros en un campo de Saavedra

El juez Gabriel Giuliani, titular del Juzgado en lo Correccional Nº 1, tendrá a cargo el juicio.

Entre los días 12 y 14 de agosto próximos, en dependencias del Juzgado Correccional Nº 1, se realizará el juicio oral y público para analizar la conducta de Juan Pedro Ascagorta, el capataz de un campo de Saavedra que era propietario de varios perros que atacaron y mataron a un joven peón.

Según la causa, investigada por la UFIJ Nº 1, el hecho se produjo el 13 de mayo de 2024 en el establecimiento rural Los Cerritos, ubicado en la zona rural del Club de Pesca de esa localidad.

Sucedió cuando Ascagorta violó los deberes de cuidado tendientes a evitar daño en la vida o la salud a terceros al alojar en ese lugar 6 perros de raza dogo y cruza con dogo y dejarlos sin supervisión, correa, ni bozal o adoptando alguna medida de seguridad tendiente a evitar que ataque a alguna persona.

En ese contexto los animales atacaron a Brian Alexis Cerón, quien se desempeñaba como peón del campo, ocasionándole heridas de tal gravedad que motivaron su derivación al hospital Italiano de La Plata, donde falleció el 30 de mayo de ese año.

Ascagorta llega a juicio acusado del delito de homicidio culposo.