Con tres asistencias de Messi, Inter Miami le ganó 4 a 1 a New England Revolutions

Con tres asistencias de Lionel Messi, Inter Miami derrotó a New England Revolutions 4 a 1, en otra jornada de la MLS.

El 10 se lució con los pases gol. A los 32 minutos dejó a Tadeo Allende de cara al gol y el ex Godoy Cruz definió de derecha.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Y en el tercer minuto de descuento de la primera etapa, Messi le sirvió el tanto al español Jordi Alba.

Ya en el segundo tiempo, el visitante llegó al descuento por intermedio del israelí Dor Turgeman, cuando se jugaban 14 minutos.

Sin embargo, otra vez apareció Messi y dejó a Tadeo Allende mano a mano. Y el delantero argentino no falló para el 3 a 1 a los 15 minutos.

Tras cartón, Jordi Alba volvió a facturar y marcó el 4 a 1 a los 18 minutos de juego.

En el elenco de Javier Mascherano son titulares Rodrigo De Paul, el montehermoseño Baltasar Rodríguez y Rocco Ríos Novo.

En el perdedor son iniciales Luca Langoni y Tomás Chancalay.

Inter Miami marcha 3º en la Conferencia Este, con 59 puntos, por detrás de Philadelphia Union (66) y Cincinnati (62).