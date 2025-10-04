Incendiaron pastizales en un área protegida de Neuquén

Un incendio arrasó este sábado con más de 100 metros cuadrados de pastizales en la península Hiroki, un área protegida en la provincia de Neuquén, a la vera del río homónimo. El incidente hizo que se movilizaran autoridades locales y fuerzas de emergencia, que trabajan para determinar responsabilidades en el hecho, mientras el municipio prevé el análisis de cámaras de vigilancia y el inicio de peritajes internos.

De acuerdo con datos recabados por el medio local LM Neuquén, delegados de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de Neuquén, junto con personal de Defensa Civil, bomberos de la Policía y una unidad hidratante, respondieron de manera coordinada al incendio, detectado entre las 8 y las 10 de la mañana en una de las áreas naturales protegidas más significativas del ejido.

El operativo contó también con la presencia de guardias ambientales y guías de Turismo, lo que permitió una acción temprana para enfriar la zona una vez sofocadas las llamas. Francisco Baggio, subsecretario del área ambiental local, confirmó a LM Neuquén: “Ya está controlado, ahora (primeras horas de la tarde) se está enfriando toda la zona”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según advirtió Baggio, la hipótesis de intencionalidad cuenta con avales firmes dada la localización específica del foco. “Fue un incendio claramente intencional, no solo por el lugar donde ocurrió, sino también por la forma en que se desplazó el incendio”, aseguró.

El funcionario descartó la posibilidad de una causa accidental al precisar que solo se logra el acceso al predio atravesando el acceso principal. “No hay manera de que se prenda en ese lugar sin ingresar por el acceso principal”, enfatizó el subsecretario. (Con información de Infobae)