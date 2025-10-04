Bordeu 2025: Aldazábal presentó el Gran Campeón Angus (y volvió a las fuentes)

Sublime. El momento de la elección del Gran Campeón Angus en los gestos de Agustín (de espaldas) y Néstor Aldazábal (der.). / Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

“Teníamos alguna expectativa. Había un toro interesante en el lote que, finalmente, fue el gran campeón. Fue el mejor en la jura de la mañana y a la tarde llegó a la definición. Decir que estoy contento es poco”.

Lo dijo Néstor Aldazábal, de la cabaña 23 de Noviembre, en Coronel Dorrego, tras la consagración de Coñué 409 ACM 238 T.:329 como el Gran Campeón toro Angus de pedigree de la 141º Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria, que la Sociedad Rural de Bahía Blanca organiza en su predio de Bordeu.

“Tiene cualidades productivas y carniceras. Es un animal blando y muy bien enrasado, además de su adaptabilidad y potencial como semental”, añadió.

“Es un toro que puede ser padre de cualquier cabaña, posee adaptabilidad y puede mejorar cualquier rodeo”, sostuvo Aldazábal, en diálogo con La Nueva.

La cabaña 23 de Noviembre arrasó en casi todos los premios en los que compitió: se quedó con el lote Gran Campeón (de donde salió el tatuaje 383), el primer y segundo toro de lote, el campeón ternera y GC ternera y Gran Campeón ternero, además de un primer premio en vaquillonas y otro en dos años mayor.

El toro de lote de 905 kilos, mostrado por el cabañero Agustín Aldazábal (hijo de Néstor), ya había impactado al jurado Luciano Correndo cuando lo vio pasar en el trío que integraba.

Alfonso Bustillo (izq.), presidente de Angus; Néstor Aldazábal; Orlando Arrechea Harriet (SRBB); Luciano Correndo y Agustín Aldazábal.

“Tiene muchos kilos en un tamaño muy moderado. Es ancho de lomo y de cadera, posee mucho volumen y costilla, buenos testículos y, además, un desplazamiento impecable”, explicó.

De esta manera, Aldazábal registro un paso rutilante por la pista de Angus de Bordeu, ya que llegó a la decisión final en las últimas 8 ediciones y en cuatro de ellas se llevó la principal cucarda de gran campeón: 2018, 2019, 2021 y este año.

El título de Reservado Gran Campeón quedó en manos de la cabaña La Chingola, de Juan Manuel Alvarez, también en Coronel Dorrego, con el lote 23 de un toro Angus colorado que sorprendió a los especialistas por la preparación.

El toro RGC de La Chingola, de Juan Manuel Alvarez, en Coronel Dorrego.

A partir del mediodía, la jura de clasificación se realizó en medio de una pertinaz llovizna que, en algunos momentos, obligó a suspender las actividades.

En terneros, el Gran Campeón fue el lote 7 de la cabaña 23 de Noviembre, en Coronel Dorrego, en tanto el RGC fue para La Triga, de Estancias y Cabañas La Centella, en Tornquist.

La Gran Campeona hembra de pedigree de la cabaña Atigué, de Gualdesi Hnos. SRL.

El título de Gran Campeona hembra de pedigree se lo llevó la cabaña Atigué, de Gualdesi Hnos. SRL, en Juan A. Pradere con el lote 45, en tanto que la RGC fue un ejemplar del lote 41, de la cabaña La Clo, de Burg SA, en Cañuelas.

En registros semejantes, la mejor hembra individual la presentó Atigué (lote 45), en tanto que la segunda hembra individual fue para La Clo (lote 41).

El RGC hembra de la cabaña La Clo, de Burg SA.

En terneras, la mejor la mostró 23 de Noviembre, en tanto que segunda fue elegida la cabaña La Ilusión, de Micaela Mitzig, en Bajo Hondo.

En puros controlados, en hembras, el lote Gran Campeón lo presentó el lote 86, de la cabaña El Recuerdo, de Jorge L. Jacquier, en Puan, en tanto que RGC salió del lote 90 para la cabaña El Trece, de Oscar Palos e Hijos, en Macachín.

Las dos mejores hembras individuales, con los tatuajes 93 y 95 del lote 86, los presentó El Recuerdo de Jacquier.

En puros controlados, en machos, el lote Gran Campeón fue para el lote 82 de la cabaña La Torcacita, de Piray Mini SA, en De la Garma, en tanto que el lote RGC recayó en el lote 70 de la cabaña La Ilusión de Mitzig.

El mejor toro individual fue el tatuaje 79 del lote 82, de La Torcacita, en tanto que el segundo fue para el tatuaje 29 del lote 70 de La Ilusión.

Tras el acto de apertura de la muestra prevista para mañana a partir de las 15 (la muestra es de 9 a 20), la venta de los reproductores se realizará en el remate de este lunes a partir de las 9. Comenzará con el toro Gran Campeón presentado por la cabaña 23 de Noviembre.

Una pose familiar para los Aldazábal.

“¿El remate? Esperamos lo mejor. Creo que tenemos un buen una buena situación climática y algo semejante en cuanto al mercado”, sostuvo Aldazábal.

“Me parece que están dadas las condiciones para que en Bordeu se concreten buenas ventas, como viene sucediendo en la mayoría de los remates regionales”, indicó.