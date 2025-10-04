"No te cuides a medias" la campaña nacional contra el cáncer de mama y próstata

Rosas y azules, las medias que son parte clave de la campaña (Foto LALCEC)

El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres argentinas, mientras que el de próstata es el tumor maligno más frecuente entre los hombres y la tercera causa de muerte por cáncer en varones en Argentina.

Ante esta situación, la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) presenta "No te cuides a medias", una campaña nacional que invita a colaborar con una donación y, quienes se sumen a esta iniciativa, recibirán un par de medias rosas o azules para usar y difundir el mensaje de prevención frente al cáncer de mama y de próstata.

Cada aporte de las personas que colaboren permite financiar estudios gratuitos de detección temprana y brindar acompañamiento profesional y humano a pacientes en tratamiento.

Además de informar sobre estos dos tumores y promover hábitos preventivos, la iniciativa busca recaudar fondos para financiar estudios gratuitos de detección temprana en personas sin cobertura médica y acompañar a quienes están atravesando un tratamiento oncológico en su sede de Aráoz 2380.

“La detección temprana es la herramienta más poderosa que tenemos para salvar vidas. Este año queremos que toda la comunidad escuche con claridad un mensaje simple: no te cuides a medias. Con controles preventivos, el cáncer puede detectarse a tiempo. Y con el compromiso de todos, podemos seguir trabajando para llegar a cada vez más personas”, destacó Martín Fleming, director ejecutivo de LALCEC. (N/A)