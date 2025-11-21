AFA creó un nuevo torneo y serán ocho los títulos a partir de la temporada 2026

"Chiqui" Tapia quedó en el ojo de la tormenta. Foto: NA.

Después de la polémica por el título otorgado a Rosario Central en las oficinas de la Liga Profesional, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la creación de la “Recopa de Campeones”, un nuevo torneo que debutará en 2026 y que elevará a ocho la cantidad de títulos oficiales en disputa por temporada.

La flamante competencia, que fue oficializada mediante el Boletín N° 6795, reunirá a los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. Si algún equipo repite título, el lugar será ocupado por el subcampeón correspondiente. El torneo se jugará todos los años en estadios designados por la AFA y tendrá un formato de tres partidos.

En caso de empate, la definición será por penales. El sistema de puntos también trae novedades: 3 puntos para el que gane en los 90 minutos, 2 puntos para el que gane por penales, 1 punto para el que pierda por penales y 0 puntos para el que pierda en tiempo reglamentario. Si hay igualdad en puntos, el campeón se definirá por diferencia de gol, goles a favor, goles en contra y, si hace falta, por el puntaje Fair Play.

Para participar, los clubes deberán inscribir a sus jugadores en los registros de la AFA y cumplir con las sanciones del Tribunal de Disciplina Deportiva. La organización, los gastos y los premios económicos estarán a cargo de la AFA, que busca darle un nuevo atractivo al calendario local.

Títulos en juego

Este es el detalle de los campeonatos que habrá en juego a partir del año próximo:

+ Torneo Apertura (mismo formato que en 2025).

+ Torneo Clausura.

+ Campeón de Liga (el equipo que más puntos sume en la tabla general anual).

+ Trofeo de Campeones (el campeón del Apertura vs. el campeón del Clausura, a partido único en cancha neutral).

+ Supercopa Internacional (el Campeón de Liga frente al ganador del Trofeo de Campeones).

+ Copa Argentina.

+ Supercopa Argentina (el ganador del Trofeo de Campeones frente al campeón de Copa Argentina).

+ Recopa de Campeones (la nueva competencia que reunirá a los campeones de copas nacionales e internacionales).