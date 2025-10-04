Pronóstico: así estará el clima este domingo 4 de octubre

Pronunciada baja de la temperatura para el primer domingo del mes (Archivo LNP)

El servicio de Satelmet pronostica para este domingo 4 de octubre una jornada con temperatura máxima de 14 grados centígrados y una mínima de 9 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y algo ventoso. Este tendrá una intensidad moderada con ráfagas del sector Sur y la visibilidad será buena.

Por la tarde el tiempo será frío con nubosidad variable y probables chaparrones débiles. El viento tendrá intensidad de moderado del Sur rotando al Sudeste. El índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche será fría con nubosidad variable y se estima para media noche una temperatura de 7 grados centígrados.

El clima en la región

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío y ventoso con chaparrones. Descenso de la temperatura. Viento regular del sector Sur. Temperatura 11/12.

ZONA VENTANIA: Frío y nuboso con chaparrones. Descenso de la temperatura. Viento moderado con ráfagas de regular del sector Sur. Temperatura 8/11.

GUAMINÍ: Frío a fresco con ocasionales chaparrones. Descenso de temperatura. Viento regular con ráfagas de fuerte del sector Sur. Temperatura 8/15.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío y algo ventoso. Descenso de la temperatura. Viento regular del sector Sur. Temperatura 7/13.-

NEUQUÉN: Frío y ventoso a fresco. Descenso de la temperatura. Viento regular del Sudoeste. Temperatura 8/17.-