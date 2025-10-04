Elon Musk sale a bancar fuerte a Javier Milei y rebaja el costo para Argentina

En un fuerte gesto de respaldo al gobierno de Javier Milei, el magnate Elon Musk activó una significativa rebaja en los precios de su servicio de internet satelital, Starlink, en Argentina. La medida, que busca masificar el acceso a la conectividad en todo el territorio, se interpreta como un claro apoyo a la gestión libertaria y una apuesta por el mercado local, especialmente en zonas rurales o con poca infraestructura.

La baja de precios se aplica tanto al costo del equipo (la antena) como a los abonos mensuales, volviendo la tecnología satelital una opción más accesible para miles de argentinos.

¿Cuánto cuesta ahora tener el internet de Elon Musk?

La compañía oficializó los nuevos valores a través de su sitio web, con descuentos que alcanzan el 20% en el hardware y promociones en los planes de servicio.

Antena Starlink Mini: Pasó de costar $189.000 a $151.200 (una reducción del 20%). Este kit es itinerante y permite usar la antena en movimiento.

Abonos mensuales (promoción por 6 meses):Servicio itinerante de 50 GB: $44.100 por mes durante el primer semestre (luego, $63.000).Pack itinerante ilimitado: $87.500 por mes.

Esta estrategia comercial no solo busca captar nuevos usuarios, sino que también es una respuesta a la creciente competencia en el sector, principalmente del Proyecto Kuiper de Amazon, que amenaza con disputarle el mercado global.

Una apuesta por la conectividad total

El desembarco y ahora la expansión de Starlink en Argentina fue una de las banderas del gobierno de Javier Milei para abrir los mercados y mejorar la infraestructura de comunicaciones. La decisión de Musk de bajar los precios es vista como una señal de confianza y un impulso a esa política.

A nivel global, la empresa de SpaceX sigue creciendo a un ritmo acelerado. Ya cuenta con más de 7 millones de clientes en 150 países y una constelación de más de 7.500 satélites activos, demostrando su liderazgo en un sector que será clave para el futuro del país. (N/A)