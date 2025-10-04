Milei tuvo que suspender un acto de campaña en Santa Fe por incidentes: hay al menos tres detenidos

Javier Milei saludó a los militantes que se acercaron hasta el hotel pero tuvo que cancelar lo programado (Foto Aire de Santa Fe)

El presidente Javier Milei continúa liderando la campaña electoral, a pesar de las tensiones generadas por el reciente escándalo que involucra a José Luis Espert con un supuesto financiamiento narco. Este viernes, al igual que días atrás en Tierra del Fuego, Milei debió modificar su agenda debido a incidentes durante un acto previsto en Santa Fe.

El mandatario tenía programado un encuentro en la peatonal San Martín, en Sauce Viejo, para respaldar a los candidatos a diputados de La Libertad Avanza. Sin embargo, al llegar al lugar minutos antes de las 10, se encontró con la presencia de simpatizantes libertarios y grupos de izquierda, lo que derivó en un enfrentamiento.

Durante los incidentes, un gazebo montado por La Libertad Avanza fue desarmado mientras se escuchaban gritos de "Milei, basura, vos sos la dictadura". Según fuentes oficiales, tres personas fueron detenidas.

Ante la imposibilidad de continuar con la actividad planificada, Milei fue trasladado a un hotel en la zona del puerto de Santa Fe. Allí salió a saludar desde el balcón a sus seguidores y luego bajó para interactuar con ellos, cantando y utilizando un megáfono para dirigirse a la multitud.

Posteriormente, el presidente se dirigió a la ciudad de Paraná, Entre Ríos, adonde llegó alrededor de las 12:20. En la costanera de Paraná, se espera que participe de un encuentro con militantes y simpatizantes libertarios, con caminata y acto incluidos. Además, está previsto que mantenga un encuentro privado con el gobernador Rogelio Frigerio, con quien selló un frente electoral de cara a los comicios del 26 de octubre.

Fuentes de la organización señalaron que la intención es que Milei recupere la "esencia de 2023", mostrándose cercano a la gente y compartiendo de manera directa con sus seguidores. (Infobae)