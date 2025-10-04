"Dejen de decir estupideces, nadie se baja de nada", aseguró José Luis Espert

El diputado nacional y economista liberal José Luis Espert desmintió este viernes por la noche las versiones sobre una supuesta renuncia a su candidatura, luego de que circularan especulaciones en redes sociales. A través de su cuenta oficial de X, el legislador respondió directamente a Eduardo Feinmann y dejó en claro que continuará en la contienda.

“Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute!”, publicó Espert a las 22.14, en respuesta al mensaje que el periodista había difundido apenas 27 minutos antes. En su posteo, Feinmann había afirmado: “Todo conduce a la renuncia de José Luis Espert”.

La aclaración inmediata del diputado buscó cortar de raíz los rumores que se multiplicaron durante la jornada. Espert no solo negó su renuncia, sino que además aprovechó para ratificar su presencia mediática en el programa televisivo de Feinmann, reforzando así la continuidad de su campaña.

Minutos más tarde, Espert redactó otro posteo en la misma dirección apuntando a un comentario del canal TN.

"Dejen de decir estupideces. Nadie se baja de nada y están totalmente equivocados de que 'el gobierno está para el cachetazo'. El gobierno de ⁦Milei⁩ está transformando la Argentina para el bien de los argentinos y no descansará hasta lograrlo", señaló.

De esta manera, el economista liberal volvió a mostrarse activo en redes y confirmó que seguirá siendo parte de la competencia electoral, despejando dudas y reafirmando su posición frente a las especulaciones políticas que habían ganado terreno en las últimas horas. (NA)