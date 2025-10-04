After sin permiso: desalojaron una fiesta en el barrio Rosario Sur

Esta madrugada, personal de fiscalización junto con efectivos policiales desalojaron una fiesta privada tipo "after" en Ecuador al 100, barrio Rosario Sur, luego de constatar que el evento no contaba con los permisos correspondientes.

Durante el operativo no se registraron detenciones ni incidentes.

Se trata de un nuevo episodio en el mismo domicilio, que ya había sido escenario de una fiesta clandestina en mayo pasado, la cual terminó con el secuestro de vehículos y conductores con resultados positivos por consumo de cocaína.