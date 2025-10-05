"Carta a tres esposas", en la Tarde de Cinemateca

La película cuenta la historia de tres esposas que reciben una carta de una amiga en común, en la que les dice que se ha fugado con uno de sus maridos. A partir de aquí veremos las dudas y los temores de las tres esposas sobre sus respectivos matrimonios.

El director y guionista Joseph Mankiewicz articula su narración con flashbacks en los que vemos diversas y singulares escenas de las tres parejas.

Deslumbrante y expresiva, la película ganó dos Premios Oscar a la Mejor Dirección y Guión. El elenco lo componen Kirk Douglas, Ann Sothern, Linda Darnell y Paul Douglas. Duración: 103 minutos.