"Carta a tres esposas", en la Tarde de Cinemateca
Será el lunes 6, a las 18, en el Centro Cultural de la Coope, en Zelarrayán 560. Entrada libre y gratuita, para mayores de 16 años.
La película cuenta la historia de tres esposas que reciben una carta de una amiga en común, en la que les dice que se ha fugado con uno de sus maridos. A partir de aquí veremos las dudas y los temores de las tres esposas sobre sus respectivos matrimonios.
El director y guionista Joseph Mankiewicz articula su narración con flashbacks en los que vemos diversas y singulares escenas de las tres parejas.
Deslumbrante y expresiva, la película ganó dos Premios Oscar a la Mejor Dirección y Guión. El elenco lo componen Kirk Douglas, Ann Sothern, Linda Darnell y Paul Douglas. Duración: 103 minutos.