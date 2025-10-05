Perú, un viaje a la historia y la magia de los Incas
Viajes La Nueva presenta una propuesta única para quienes sueñan con descubrir los tesoros de Perú, un destino donde cada rincón conecta con la historia, la espiritualidad y la majestuosidad de la cultura inca.
El itinerario comienza el jueves 2 de abril con la partida desde Buenos Aires rumbo a Lima. La capital peruana, conocida como la Ciudad de los Reyes, recibirá a los viajeros con una fascinante mezcla de pasado y presente: palacios coloniales, monasterios, huacas pre-incas y modernos edificios.
El paquete tiene un costo de USD 2145 más impuestos y consiste en aéreos ida y vuelta a Lima, 7 noches de alojamiento y 8 días recorriendo Lima, Cuzco, Valle Sagrado y Machu Picchu, con asistencia médica al viajero y traslados y entradas a todos los sitios de interés del itinerario. La salida es el 2 de abril de 2026.
Incluye también desayuno buffet diario, 2 almuerzos buffet y una cena más acompañamiento permanente.
La jornada inicial será libre para sumergirse en la energía de esta vibrante metrópoli.
Al día siguiente, se realizará un recorrido por la Lima Colonial, con visitas a la Plaza de Armas, la Catedral, el Palacio de Gobierno y el Palacio Torre Tagle. Más tarde, el paseo se trasladará hacia los exclusivos barrios de Miraflores y San Isidro. El sábado 4 de abril, el grupo volará hacia Cusco, la legendaria capital del Imperio Inca y Patrimonio de la Humanidad. La ciudad recibirá a los visitantes con su atmósfera única, que combina lo español y lo inca, lo sagrado y lo místico.
El domingo será el turno de recorrer Cusco y sus alrededores: la Catedral, el Convento de Santo Domingo sobre el Koricancha y las ruinas de Kenko, Puca Pucará, Tambomachay y la imponente fortaleza de Sacsayhuamán. Luego de esta experiencia, el lunes 6 se partirá hacia el Valle Sagrado, con parada en el pintoresco pueblo colonial de Pisac y su mercado artesanal, y en la antigua fortaleza de Ollantaytambo.
Para más información sobre tarifas actualizadas, disponibilidad de lugares y excursiones opcionales, podés comunicarte con Viajes La Nueva en Rodríguez 55 (Bahía Blanca) o llamando al 291 459 0099.También podés hacer consultas a través de su página www.viajeslanueva.com
El martes 7 de abril llegará uno de los momentos más esperados: el viaje en tren hacia Machu Picchu, la ciudad perdida de los Incas. Oculta durante más de 400 años, esta maravilla del mundo cautivará con sus templos, terrazas y construcciones perfectas. Tras recorrerla, el grupo pasará la noche en Aguas Calientes.
Al día siguiente, habrá tiempo libre antes de regresar en tren a Cusco. Finalmente, el jueves 9 de abril se emprenderá el regreso a casa, llevando en la memoria una experiencia inolvidable.
El paquete incluye siete noches de alojamiento, desayuno buffet diario, dos almuerzos buffet, una cena, traslados, entradas a todos los sitios mencionados y acompañamiento durante todo el viaje. No incluye gastos personales, servicios no especificados ni propinas.
Perú es mucho más que un destino turístico: es un viaje hacia lo ancestral, hacia lo mágico y hacia una de las culturas más fascinantes de la historia. Viajes La Nueva invita a ser parte de esta aventura que quedará grabada para siempre en el corazón de los viajeros.