Bordeu 2025: Aldazábal rompió con la hegemonía de Meier en Corriedale

El instante en que se elige al animal de Aldazábal. También aparecen José Irastorza, titular de la SRBB y Jorge Srodek (der.), de Sausalito. / Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

“El animal que tenía El Ruso (Jorge) Meier era muy bueno; pero el mío también. Iba a ser una justa competencia y entiendo que se definió por mínimos detalles”.

La declaración corresponde a Néstor Aldazábal, titular de la cabaña 23 de Noviembre, en Coronel Dorrego, que presentó el lote 181 que, finalmente, se quedó con la cucarda de Gran Campeón Corriedale de la 141º Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria de Bahía Blanca, que la Sociedad Rural organiza en su predio de Bordeu.

“Hay que reconocer que Meier está un pasito por encima. Es el número uno y tiene una hacienda excepcional que todos, de alguna manera, tratamos de copiar y de absorber a partir de su genética”, añadió.

“He compartido cosas con él y creo que llegué a donde estoy hoy porque seguí un poco su línea y busqué esos animales”, aseguró.

Aldazábal llegó a la decisión final unos minutos después de presentar el Gran Campeón Angus de Bordeu en otra pista, en un hecho que no registra antecedentes contemporáneos.

Los jurados Orlando Benta (izq.) y José Galindo.

Los jurados en Corriedale fueron Orlando Benta y José Galindo, quien llegó desde Brasil.

La jura se realizó en la pista interior de lanares, en razón de la pertinaz llovizna que cayó desde el mediodía hasta entrada la tarde en las afueras de la ciudad.

Jorge Meier (izq.) y Néstor Aldazábal, tras la jura.

El Reservado Gran Campeón fue para el lote 192, de la cabaña Don Reinaldo, de Jorge Meier, en Dufaur, que había sido primer premio y campeón borrego.

El lote 201 —también de Meier— logró primer premio, campeona borrega y el Gran Campeonato hembra, en tanto que el Reservado Gran Campeón fue para el lote 202, de la cabaña Sausalito, de Jorge Srodek, en Aparicio.

En lotes de tres, en machos, el primer premio, campeón borrego y gran campeón fue para el lote 205, de Jorge Meier, mientras que segundo premio, reservado campeón borrego y Reservado Gran Campeón fue para el lote 206 de Néstor Aldazábal.

Los Aldazábal, en otra pose familiar.

Los resultados de este viernes en Corriedale de pedigree en lotes fueron los siguientes: lote 204, de la cabaña Don Reinaldo, de Jorge Meier, en Dufaur, primer premio y campeón carnero; lote 205, de Jorge Meier, campeón borrego y Gran Campeón; lote 206, de la cabaña 23 de Noviembre, de Néstor Aldazábal, en Coronel Dorrego, segundo premio, reservado campeón borrego y reservado Gran Campeón.