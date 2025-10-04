Espert se quebró durante una entrevista: "Mentalmente estoy con todo, pero por dentro estoy roto"

José Luis Espert, candidato a diputado libertario por la Provincia de Buenos Aires se refirió -en una entrevista radial- a sus sentimientos respecto de las denuncias en su contra, que lo sindican como relacionado al empresario ligado al narcotráfico Fred Machado, acusado de lavado de dinero.

"Mentalmente estoy con todo, pero por dentro estoy roto por el estrago que el hijo de p... de Grabois hizo con mi nombre y con el de mi familia", afirmó Espert.

A su vez, el actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados aseguró que el oficialismo es víctima de una operación en su contra. "Yo no tenía idea de que Machado podría estar involucrado en las cosas que se denuncian. En 2021, cuando me enteré del pedido de captura internacional en su contra, no podía creer que era narco", precisó Espert.

"Usé su avión 18 veces, que son más de treinta tramos. Ahora, yo pensé que era intachable y después tuvo un pedido de captura por narcotráfico. Pero él hizo lo que hizo para apoyar las ideas de la libertad y por admiración. Y nunca me pidió nada a cambio: sólo quería acompañar y aportar autos para trasladarnos. Yo, por mi parte, pequé de ingenuo y confié", amplió.

El diputado oficialista volvió a defenderse públicamente de las acusaciones en su contra y precisó su parte de la historia: "La empresa Minas del Pueblo, de Fred Machado, firmó conmigo un contrato para reestructurar su deuda, previo a la pandemia. Era un trabajo muy profundo y profesional para un economista, y yo sabía cómo reestructurar su deuda antes de 2019; aunque luego no se terminó el trabajo.

"Parte de ese contrato la cobré en 2020, luego los pagos se frenaron por la pandemia y, en 2021, cuando supe que era narco, ni en pedo quería cobrar ningún mango más. Los 200 mil dólares que me pagaron fueron a una cuenta mía en Estados Unidos, cuenta declarada, porque así lo pedí: y pedí que fuera en ese país por sus normas antilavado, que son muy duras", sostuvo Espert.

El diputado volvió a insistir en que no bajará su candidatura: "Mi lado afectivo está roto, así como también mi esposa, mis hijos y mis amigos. Y el dolor me anima a seguir batallando y pelear más, porque detrás de esto están los orcos y los que transformaron al país en una villa miseria".

"Agradezco el apoyo del Presidente, porque hemos dado batallas juntos. Ayer por la noche estuvimos junto con él, y ni tanto yo le presenté mi renuncia ni él me la pidió. Y yo estoy convencido de continuar y demostrar la infamia de la denuncia", agregó. (Con información de Mitre y Clarín)