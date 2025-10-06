La inflación en Bahía Blanca fue del 2,1 % en septiembre, según el CREEBBA

El Índice de Precios al Consumidor elaborado por el CREEBBA registró en septiembre una variación del 2,1 %, lo que representa una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto del mes anterior, ya que agosto había cerrado en 1,8 %.

Con este resultado, la inflación acumulada en lo que va del año alcanzó el 21 %, mientras que la variación interanual se ubicó en 30,6 %.

El CREEBBA señaló que durante septiembre, el mayor aumento a nivel capítulos se dio en Equipamiento y funcionamiento, el cual registró un crecimiento del 5,2 % como consecuencia de variaciones en detergentes y desinfectantes (11,9 %), jabones de limpieza (8,8 %), batería de cocina y cubiertos y limpieza de ropa (ambos con 7,0 %) y servicio doméstico y otros (5,7 %).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En segundo orden, Salud evidenció un crecimiento del 3,0 % explicado principalmente por alzas en servicios prepagos y auxiliares (8,1 %) y medicamentos y elementos para primeros auxilios (1,4 % en ambos casos), por citar los más relevantes.

Transporte y comunicaciones se posicionó en tercer lugar con una variación del 2,6 %, traccionado por incrementos en automóviles (5,4 %), seguro, estacionamiento y otros servicios (5,2 %), cubiertas, repuestos y reparaciones (2,9 %) y combustibles y lubricantes (2,3 %).

Por último, Esparcimiento exhibió una variación del 2,5 %. Se destacan los subgrupos de cines y teatros (6,7 %), plataformas de streaming (4,7 %), clubes y espectáculos deportivos (3,1 %), entre otros.

Por su parte, Alimentos y bebidas (el capítulo de mayor ponderación) exhibió una variación del 1,7 %, ubicándose levemente por debajo del nivel general.

Respecto a los precios de la canasta de veinte variedades básicas de alimentos en la ciudad, los productos que más subieron según el relevamiento del CREEBBA fueron tomate (28,1 %), harina común de trigo (9,1 %) y pan (8,2 %). Por otra parte, las principales bajas se presentaron en papa (-12,3 %), pollo (-12,1 %) y café (-7,0 %).