Destacada actuación del pádel argentino en el Mundial junior de España

Este sábado concluyó en la Costa Daurada, en Reus (España), el Mundial de Pádel de Menores 2025, organizado por la Federación Internacional de Pádel (FIP) y donde Argentina fue una de las grandes protagonistas del certamen, con destacadas actuaciones en ambas ramas.

Se jugó toda la semana y se llevó a cabo en el Pavelló Olímpic de Reus.

En la categoría femenina, el seleccionado argentino Sub 18 logró una destacada medalla de bronce tras imponerse sobre Brasil por 2 a 1 en una serie muy pareja.

El plantel estuvo integrado por Letizia Martina López, Ayme Malen Acosta, Josefina Rodríguez, Jazmín Catalina Mansilla, Victoria Milena Vílchez, Zoé Benítez, Jazmín Graciana Dos Santos, Martina Marcel, Fiorella Agostina Propato, Francesca Ana Floriani, Lourdes Flores y Luciana Abigail Zapata.

En tanto, en la rama masculina, la Selección Argentina juvenil se quedó con el subcampeonato tras caer en la final ante el poderoso conjunto local, España, por 2 a 1.

El equipo masculino argentino estuvo conformado por Juan Tomás Ciccioli, Joaquín Medina, Felipe Tufro, Máximo Maza, Santino Martín Contreras, Agustín Esteban Silva, Jeremías Pucheta, Valentín Cilli, Antonio Graupera, Andrés Graupera, Horacio Naim Díaz y Federico Nicolás Galarza.

Más allá de la actuación albiceleste, España arrasó al quedarse con los 8 títulos que hubo en juego: los seis por parejas en U14, U16 y U18 y los dos por equipos, masculino y femenino.