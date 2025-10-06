Con la venta de los grandes campeones, finaliza hoy la Expo Rural de Bordeu

Luego de las juras y de la inauguración oficial, este lunes será la última jornada de la 141ª Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria de Villa Bordeu, organizada por la Sociedad Rural de Bahía Blanca, que se viene llevando a cabo desde el último jueves.

Las actividades comenzarán a las 8, con la apertura de la exposición comercial e industrial.

Posteriormente, a las 10, dará inicio el remate de los reproductores, que estará a cargo de la firma Productores Rurales del Sud, encabezada por el martillero Santiago Abdo.

De acuerdo al orden tradicional, el primer animal en salir será el Gran Campeón Angus de pedigree, para luego continuar con el resto de los machos y las hembras de la raza. Más tarde, llegarán los Hereford y Shorthorn.

Más tarde se hará lo propio con los equinos. En cuanto a los ovinos, la idea desde la organización es que las ventas se hagan en forma simultánea con el correr de la tarde, para evitar tardanzas innecesarias.

Desde la organización y desde la casa rematadora reconocieron que las expectativas son muy buenas, teniendo en cuenta la importante oferta de pasto producto de las lluvias de este año, además del buen precio de los animales. Además, en un momento que se plantea fuertemente la necesidad de repoblar los campos, seguramente las hembras tendrán un protagonismo especial.

La entrada será libre y gratuita. Todo se llevará a cabo en el predio ferial que la Sociedad Rural local posee en Villa Bordeu.