La Justicia suspendió la reunión que declaró la acefalía en San Lorenzo y Moretti vuelve a ser presidente

Marcelo Moretti vuelve a ser presidente de San Lorenzo luego de que la Cámara Civil hizo lugar a la medida cautelar entendiendo que "la supuesta acefalía del club fue irregular" y que el proceso "debía retrotraerse hasta que la CD se reúna nuevamente de manera legítima y conforme al Estatuto".

La Justicia revocó el fallo de primera instancia y ordenó que la Comisión Directiva sea convocada nuevamente, esta vez de forma regular y bajo la presidencia de Marcelo Moretti, quien deberá reasumir su cargo. Además, suspendió los efectos de la reunión de la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes y la convocatoria a Asamblea Extraordinaria prevista.

La Cámara hizo lugar a la cautelar que interpuso Moretti, en la cual presentaba una “verosimilitud del derecho” suficiente y que existía un “peligro en la demora” si se permitía avanzar con una acefalía “ficticia”. Por lo tanto, el tribunal consideró que había elementos suficientes para sospechar que Moretti había sido desplazado sin cumplir los pasos estatutarios.

En su escrito, Moretti argumentó que no existió acefalía real, ya que aún había suplentes disponibles en todas las listas para ocupar los cargos vacantes. También denunció un clima de presión y hostigamiento durante la reunión del 16 de septiembre, con renuncias que se produjeron “bajo coacción”.

Tras esto, la Justicia ordenó convocar a una nueva reunión de CD en un plazo máximo de 15 días, bajo las condiciones del Estatuto y con supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ) en caso de irregularidades.

Asimismo, la Cámara también eleva la caución exigida de 10 a 40 millones de pesos, monto que deberá cubrir Moretti para mantener la cautelar vigente.

Lo cierto es que, ante este panorama, Moretti vuelve a ser presidente de San Lorenzo, al menos hasta que se resuelva el fondo del conflicto. (Fuente: Doble Amarilla).