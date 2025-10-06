Figuras internacionales en el Torneo Nacional de Scrabble en Bahía

Bahía Blanca se prepara para recibir uno de los eventos más destacados del calendario lúdico nacional: el torneo abierto de Scrabble, que reunirá a más de 70 jugadores de todo el país en el Museo del Deporte. La cita será del viernes 10 al domingo 12 de octubre, con partidas que comenzarán el viernes a las 14 horas y se extenderán durante todo el fin de semana.

Este encuentro, que forma parte del circuito federal y fue declarado de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante, contará con la presencia de figuras de renombre internacional. Entre ellas, el actual campeón mundial Cristian Ayala, recientemente consagrado en el Mundial de Scrabble realizado en Santiago de Chile, y también el subcampeón mundial, campeones sudamericanos y una jugadora que llega especialmente desde Francia.

“El torneo es de carácter nacional y abierto, con participación de jugadores de todos los niveles y clubes del país. Es una gran oportunidad para celebrar el juego, compartir estrategias y seguir fortaleciendo la comunidad scrabblista”, destacó Adrián Balajovsky, referente local.

El Scrabble, más allá de ser un juego de palabras, es una disciplina que combina estrategia, vocabulario y agilidad mental. En cada partida, los jugadores construyen palabras sobre un tablero, sumando puntos según la complejidad y ubicación de las letras. Es un juego que apasiona a miles en todo el mundo y que, en Argentina, cuenta con una comunidad activa y creciente.

La invitación está abierta para quienes quieran acercarse a presenciar el torneo, conocer a los campeones y disfrutar de un fin de semana lleno de letras, desafíos y camaradería.