Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 12 de octubre
La plataforma de streaming más popular renueva su catálogo desde este lunes 6 de octubre, con varias novedades para el inicio del mes.
Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 6 de octubre y hasta el domingo 12 de octubre, marcando así más novedades para el inicio del décimo mes del año.
Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas.
Uno por uno, todos estrenos de Netflix de esta semana
Dr. Seuss: ¡Horton! - 6 de octubre
La Máscara - 7 de octubre
Halloween - 7 de octubre
Verdaderamente aterrador - 7 de octubre
Néro - 8 de octubre
Victoria Beckham - 9 de octubre
La mujer del camarote 10 - 10 de octubre
Limpia - 10 de octubre
La vida secreta de tus mascotas - 10 de octubre
La vida secreta de tus mascotas 2 - 10 de octubre (NA)