Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 12 de octubre

Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 6 de octubre y hasta el domingo 12 de octubre, marcando así más novedades para el inicio del décimo mes del año.

Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas.

Uno por uno, todos estrenos de Netflix de esta semana

Dr. Seuss: ¡Horton! - 6 de octubre

La Máscara - 7 de octubre

Halloween - 7 de octubre

Verdaderamente aterrador - 7 de octubre

Néro - 8 de octubre

Victoria Beckham - 9 de octubre

La mujer del camarote 10 - 10 de octubre

Limpia - 10 de octubre

La vida secreta de tus mascotas - 10 de octubre

La vida secreta de tus mascotas 2 - 10 de octubre (NA)