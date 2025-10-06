Bahía Blanca | Lunes, 06 de octubre

Básquetbol.

Agónico triunfo de Espora ante Comercial y cómo sigue el torneo de Segunda

Los puntaltenses vencieron a Comercial, con un doble de Alan Lera sobre la bocina.

Alan Lera, defendido por Luciano Orellano, fue la figura de Espora. Foto: puntanoticias.

Con una conversión de Alan Lera, la figura del partido, Espora superó a Comercial, por 80 a 79, en el partido que había sido postergado y completó la sexta fecha del segundo tramo del torneo de ascenso, César "Tito" Loustau.

El base, que penetró en medio de la defensa verdiamarilla y anotó el doble ganador, anotó 25 unidades (2-5 en triples, 4-8 en dobles y 11-15 en libres), además de bajar 7 rebotes y sumar 6 asistencias.

También se destacó Nicolás Themtham, con 23 unidades (2-7 en triples, 6-7 en dobles y 5-6 en libres). Bruno Sacomani, por su parte, tomó 10 recobres.

En el portuario, Manuel Maina sumó 20 puntos (3-4 en triples, 4-8 en dobles y 3-8 en libres) y bajó 5 rebotes; Nicolás Antonelli terminó con 16 puntos (1-2 en triples, 3-4 en dobles y 7-8 en libres) y Bruno Rodríguez cerró con 11 puntos, más 9 rebotes.

La síntesis:

Espora (80): A. Lera (25), A. Durand (6), B. Sacomani (9), E. Zandonadi (5), M. Achor (2), fi; N. Themthan (23), M. Pérez (7), B. Kumorkiewicz y T. Godoy (3). DT: Mauro Sacomani.

Comercial (79): N. Antonelli (16), L. Orellano (6), M. Maina (20), M. Álvarez (4), F. Cardone (3), fi; B. Rodríguez (11), G. Barcala (6) y M. Godoy (13). DT: Gustavo Candia.

Cuartos: Espora, 27-16; 47-38 y 69-58.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Marcelo Gordillo y Mauro Guallan.

Cancha: José Galié.

 

La continuidad

La duodécima fecha se disputará mañana martes, con Altense-Barrio Hospital, Bahía Basket-Sportivo, Espora-Velocidad, Los Andes-Comercial, Pellegrini-Argentino, Independiente-Barracas, La Falda-Ateneo y Whitense-El Nacional.

El viernes, en tanto, se jugará la decimotercera, con Sportivo-Altense, Ateneo-Independiente, Argentino-Comercial, El Nacional-Espora, Velocidad-La Falda, Barracas-Bahía Basket y Barrio Hospital-Pellegrini.

Mientras que el domingo Comercial-Bahía Basket completarán el partido pendiente.

 

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 34,5 puntos (14,5)

2º) El Nacional, 33 (14)

3º) Sportivo, 32,5 (13,5)

4º) Independiente, 32 (13)

4º) Ateneo, 32 (13)

4º) Argentino, 32 (12)

7º) Comercial, 27,5 (12,5) (*)

7º) Altense, 27,5 (10,5) (*)

9º) Velocidad, 27 (11)

10º) Espora, 26 (11)

11º) Bahía Basket, 25 (10) (*)

12º) La Falda, 23 (10)

13º) Pellegrini, 22,5 (9,5) (*)

14º) Whitense, 22 (9)

15º) Los Andes, 21 (8) 

16º) Barracas, 19,5 (8,5)

(*) Tienen un partido menos.

