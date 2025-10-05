Lanzamiento de libro, show y gira federal: Milei se pone la campaña al hombro tras la salida de Espert

Tras la estrepitosa renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en medio de un escándalo político que sacudió los cimientos libertarios, y cuando sólo restan 20 días para las elecciones generales en las que se renovarán ambas cámaras del Congreso, el presidente Javier Milei intensificará su presencia electoral esta semana, con una serie de participaciones en la ciudad de Buenos Aires y cinco provincias.

La idea del Gobierno es que el mandatario pueda inyectar algo de energía al armado de La Libertad Avanza (LLA) en varios distritos, buscando un revulsivo entre la militancia y los indecisos, para contrarrestar el fuerte impacto que generó el escándalo y posterior dimisión de Espert, un acontecimiento que afectó seriamente las chances electorales del oficialismo, según coinciden todos los analistas.

Fuentes de la campaña nacional confirmaron que el plan es que Milei visite la mayor cantidad de lugares posibles en esta corta "ventana de tiempo, por lo que esta semana, el libertario visitará cinco provincias, antes de su nuevo viaje a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump.

La semana proselitista del jefe de Estado arrancará este lunes a las 18 con la presentación del nuevo libro del mandatario, titulado “La Construcción del Milagro”, en el Movistar Arena de la ciudad de Buenos Aires.

Este evento no solo contará con la presencia de casi todo el Gabinete, sino que culminará con un show musical protagonizado por el propio Milei, quien compartirá escenario junto a la denominada “Banda Presidencial”, que integran los Benegas Lynch (Bertie en batería y Joaquín en guitarra) y el biógrafo Marcelo Duclos (bajo).

Según trascendió, el mandatario ensayó durante el fin de semana una hoja de canciones elegidas por su “mensaje político” que interpretará en la previa a la presentación de su nueva obra, en un show que tendrá al vocero Manuel Adorni como presentador.

La idea de Milei es protagonizar un mega evento que incluya una etapa musical y otra de fundamentación de su obra, y trabaja para sumar a funcionarios de su Gabinete a la interpretación de la pieza final del mini concierto, según revelaron importantes fuentes.

La agenda proselitista de Milei

Tras el evento en el Movistar Arena, Milei tiene agendadas visitas a cinco distritos para respaldar a varios candidatos de LLA que competirán en las legislativas nacionales del 26 de octubre. El cronograma de actividades, según informaron fuentes oficiales, es el siguiente: