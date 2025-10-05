“Vení, probá la banda”: Milei ensayó con Lilia Lemoine para la presentación de su nuevo libro

El presidente Javier Milei volverá a combinar política y show este lunes, cuando presente su nuevo libro La construcción del milagro en el estadio Movistar Arena. El acto no solo contará con un discurso y la puesta en escena propia de un lanzamiento editorial, sino también con una performance musical del propio mandatario, que en las últimas horas ya comenzó a ensayar con su banda.

Lo llamativo es que entre los coros aparece la diputada oficialista Lilia Lemoine, quien se sumó a las pruebas de sonido junto a Milei. La confirmación no llegó de manera oficial, sino a través de las redes sociales: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, difundió una imagen del ensayo en la que se ve al Presidente en pleno micrófono y a la legisladora entonando coros.

Pocos minutos después, Milei reposteó la publicación con un mensaje que generó revuelo: “Vení, probá la banda…”. La frase, además de reforzar su perfil rockero, fue interpretada como un guiño político-económico, en referencia a las “bandas cambiarias” que en las últimas semanas estuvieron en debate por la cotización del dólar.

La idea de un show musical no es nueva para el jefe de Estado, que ya en la campaña había desplegado su costado de frontman con temas de rock clásico. Sin embargo, ahora la apuesta tiene un marco institucional y masivo: un evento en uno de los estadios cubiertos más importantes de Buenos Aires, con transmisión nacional y la presencia de buena parte de su gabinete.

El anuncio no pasó desapercibido en redes sociales, donde la “Banda Presidencial” incluso cuenta con una cuenta propia en X (@b_presidencial), alimentando el costado performático de Milei y su equipo.

El libro que presentará el mandatario busca ser un compendio de su pensamiento económico y político, en el que reafirma su programa de ajuste fiscal, liberalización de mercados y reformas estructurales.

La puesta en escena, en tanto, parece diseñada para reforzar la figura de un líder que combina discurso económico con espectáculo, política con rock, gestión con show. (con información de NA)