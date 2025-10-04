Bullrich respaldó a Espert: “habló con el corazón, vale un montón lo que hizo"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que José Luis Espert “habló con el corazón y se mostró como una persona dolida”, en relación con la entrevista radial que dio el candidato a diputado bonaerense, tras la denuncia que indica que recibió financiamiento por parte de un empresario ligado al narcotráfico.

Sobre la argumentación previa, la funcionaria señaló que “no había sido convincente”. Además, sostuvo que la definición de si hay o no un delito debe ser juzgada por la Justicia.

“Vale un montón lo que hizo”, afirmó la ministra. “Creo que Espert se abrió, fue mucho más a fondo. Explicó muchos más y explicó el daño y el dolor que él tiene y lo que siente por lo que le pasó y siente que, de alguna manera, él entró a creerle a una persona que en ese momento no estaba imputada”, indicó.

“Nosotros lo que teníamos que hacer, que es lo que de alguna manera yo dije y también Francos y el Presidente, era explicar más. Por eso la idea de sacar un video, y ahora está abriéndose más y más", dijo Bullrich, en evaluación de la postura tomada previamente por Espert y el cambio de tono de las últimas declaraciones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Si hay una bandera de lucha nuestra, del gobierno del liberalismo en la Argentina y del gobierno de Milei y mío, como ministra, es la lucha contra el narcotráfico. Nosotros hacemos de eso, una bandera. Entonces, tenemos una línea clara. El que se pasa del bando del narcotráfico, es nuestro enemigo. Ahora, todo esto que pudo haber pasado que genera muchísimas dudas, ya desde el 2021 está en la justicia, entonces eso se va a aclarar”, aseguró. (Con información de La Nación)