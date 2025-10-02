Bullrich volvió a cargar contra Espert: "Tiene que volver a los medios y contestar claro"

Patricia Bullrich volvió a embestir hoy contra el diputado José Luis Espert, quien encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre.

La ministra afirmó esta mañana que Espert "tiene que volver a los medios y contestar claro", luego de que anoche el economista insistió en una entrevista que la acusación por presuntos vínculos con el narco se trata de una operación política en el marco de la campaña. Sin embargo, no negó haber recibido 200 mil dólares en la campaña presidencial de 2019 por parte del empresario Fred Machado, quien más adelante fue detenido por una causa sobre narcotráfico internacional.

Bullrich, a su vez candidata a senadora nacional de LLA por la Ciudad de Buenos Aires, amplió: “Nosotros los republicanos tenemos una vara altísima, altísima. Ellos --por la oposición-- no tienen ninguna, ninguna vara. Entonces, como tenemos una vara muy alta, el voto liberal, el voto republicano, exige respuestas”.

En diálogo con el canal A24, la ministra agregó que “el voto kirchnerista es un voto religioso que no le exige ninguna respuesta. Roben, roben y roben, que nosotros los seguimos votando. Entonces, en esta lógica, nosotros tenemos que ser claros. En ese sentido, me parece que José Luis tiene que volver y estar claro. Punto. Es lo que yo pienso".

Anoche, con los periodistas Pablo Rossi y Santiago Fioritti, Espert habló nuevamente del tema: “La causa es de 2021 y hablan de la campaña en 2019. Está compuesta por recortes de diarios que eran una campaña de difamación. En 2021 me veían como amenaza, yo entré como diputado. Me hacen una campaña sucia relacionándome con la campaña de 2019. Hace cuatro años que da vueltas la causa".

Ante la insistencia de la pregunta sobre si había recibido o no el dinero de Machado, el diputado se mantuvo con respuestas evasivas planteando que existe una campaña de difamación pero sin decir si los 200 mil dólares le llegaron o no.