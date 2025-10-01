El Gobierno sostiene a Espert tras la polémica, pero hay malestar en las filas libertarias

El diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, cosecha respaldos y resquemores al interior de las filas libertarias que, en las últimas horas, debieron ordenarse detrás del discurso de respaldo a pedido del presidente Javier Milei.

Lo cierto es que los señalamientos contra el exJuntos por el Cambio por haber recibido presuntos aportes para su campaña presidencial en 2019 del empresario Federico "Fred" Machado parece alterar a varios de los propios, pero no alcanza al mandatario que se muestra públicamente como su principal defensor.

Desde la reconciliación con Milei, luego de militar a Horacio Rodríguez Larreta en la interna cambiemita, el legislador goza de la bendición del jefe libertario que optó por culpar a la oposición de operar a su candidato, y le garantiza su lugar al frente de la lista violeta para competir el próximo 26 de octubre.

Tras la reunión de Gabinete de esta mañana, los integrantes del Poder Ejecutivo cerraron filas en la defensa de Espert, que se preparaba para presidir la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde la oposición intentó -sin éxito- obtener su remoción.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Espert está firme. No había denuncia hasta ayer y que la haga (Juan) Grabois solo lo levanta. En la etapa pre electoral, la oposición está dispuesta a hacer cualquier cosa", sintetizó un integrante del reducido plantel al término de la intercambio semanal en el Salón Eva Perón.

Asimismo, sostuvo que separarlo de la comisión sería "un ataque a la institucionalidad" y una "violación al reglamento".

"Para hacer eso tienen que presentar un proyecto resolución, debatir en sesión para emplazar a la comisión a que trate el tema, después votar dictamen y aprobarlo por mayoría simple. De lo contrario necesitan los 2/3. Nunca pasó del '83 a la fecha", argumentaron.

Con todo, el futuro del candidato en las nóminas del espacio no estaba del todo garantizado en la previa a la reunión ministerial. Incluso, sobrevolaron versiones de una potencial salida si el mandatario daba el visto bueno. Algo que finalmente no ocurrió.

Al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alertó sobre la necesidad de aclarar la situación financiera de la campaña de Espert, y se mostró reticente a "aceptar conductas de personas que hayan recibido plata de narcos".

“Es importante aclarar la situación de Espert ya. Hace falta una explicación. Por supuesto", reafirmó en una entrevista radial.

Sin embargo, horas más tarde, desde un despacho de Casa Rosada, tildaron de operación periodística la posibilidad de correr a Espert, y revelaron que "no estuvo ni está evaluando ningún cambio en las listas".

"No nos dejamos correr por operaciones de Juan Grabois", sentenciaron al tiempo que argumentaron que Espert no fue imputado ni citado por la justicia de Estados Unidos pese al informe que reveló un vínculo financiero directo entre el diputado y el empresario "Fred" Machado, detenido en Río Negro y con pedido de extradición por narcotráfico y fraude.

Después de 13 días de silencio, la sala de conferencias dio lugar a una nueva declaración del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien materializó la voluntad del Presidente y ratificó al legislador. "Es parte de una operación refritada", sostuvo.

"Si la justicia tiene que pedir explicaciones, las pedirá y Espert las dará. No hay cambio adicional con respecto a nada", reafirmó, y aprovechó para negar "incompatibilidad" entre las declaraciones del propio Milei, quien planteó que se trató de una operación de la oposición, y los resquemores de la ministra de Seguridad.

Inmediatamente, por los pasillos de Balcarce 50, no tardaron en aclarar que la funcionaria estrella que competirá por un lugar en la Cámara de Senadores en octubre solicitó explicaciones "lo antes posible para evitar que el kirchnerismo instale cualquier bestialidad".

"De ninguna manera sospecha o sugiere que haya que dar explicaciones en el marco de ningún delito", insistieron ante esta agencia sobre los dichos de Bullrich. Incluso el propio vocero anticipó que la ministra justificaría sus dichos.

Esta tarde, en la conferencia por el triple femicidio de Florencio Varela, la ministra le bajó el tono a sus palabras y desvinculó al candidato bonaerense de Machado. "En 2019, este señor narcotraficante, Machado, no estaba imputado. La imputación que comienza en Texas, Estados Unidos, es de 2020", aclaró.

"Eso significa que Espert puede plantear perfectamente que, en el momento en el que él utilizó un avión, no había ninguna imputación contra esta persona. Podía haber sospechas, sí, pero no imputaciones. Esto es un dato objetivo, no subjetivo", resaltó.

Con José Luis Espert revalidado en la provincia, los equipos de campaña aseguraron que la actividad prevista para el sábado en San Isidro, que protagonizaría junto al mandatario, se reprogramará para el próximo martes.

El argumento formal de los cambios es la presentación del proyecto de reforma del Código Penal que tendrá lugar el viernes en la cárcel de Ezeiza, lo que obligó a posponer la visita de Milei a las provincias de Santa Fe y Entre Rios que pasarán al sábado. De esta forma, la presentación en San Isidro se realizará durante la semana, si la agenda lo permite.

Para evitar suspicacias, voces de la campaña aclararon: "Ninguna de estas decisiones tuvo absolutamente nada que ver con la operación que montó Juan Grabois contra José Luis Espert". (NA)