“Me robó mis ahorros”: las duras acusaciones de Ricardo López Murphy contra Cristina Kirchner

El diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, afirmó que las leyes impulsadas por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fueron “abominables” y señaló que “es una ladrona de la A a la Z” porque me “robó todos mis ahorros” cuando se privatizaron los fondos de la AFJP.

En una entrevista con Noticias Argentinas, Lopez Murphy dijo “Yo creo que en general las actitudes de Cristina eran abominables. Así que las leyes de ella me producen casi una reacción de extericia. Es verdad que se me caben las generales de la ley. Como me robó todos mis ahorros estoy furioso con eso”.

“Me robó todos mis ahorros en el 2008. Así que cuando me confiscó todos los fondos que había ahorrado para mi vejez. Ah, con el tema de la privatización. Yo había ahorrado y usted se acuerda que había aportes obligatorios y voluntarios. Me robó los voluntarios”, señaló .

Agregó que “por eso a veces cuando me dicen ¿Por qué usted tiene tanta enemistad? Si ustedes le hubieran robado lo que ella me robó, no se olvidarían jamás. Así que mi calificación no es política presa, es ladrona. Me robó mis ahorros”

Señaló "Yo había puesto plata para ahorrar para mi vejez. La ladrona esa me la robó. A mi me caben las generales de la ley. Si a usted una persona le robó, no tiene el equilibrio y la ponderación que tiene con otras personas. Yo, cuando la veo a ella, pues pongo la mano en el bolsillo para que no me lleve la billetera”. (NA)