El tirador viral de los Juegos lo hizo de nuevo: ganó otra medalla con su particular estilo

El estilo del tirador turco fue una de las apostillas que dejaron los Juegos de París 2024. Foto: debate.com.

El tirador turco Yusuf Dikec se convirtió en uno de los protagonistas de los Juegos Olímpicos de París 2024. No por la plata ganada en la prueba de pistola de aire comprimido a 10 metros por equipos mixtos, sino por su modo de competir: en camiseta, con unos anteojos de pasta normales, sin sofisticadas lentes con mira, como los demás tiradores, y siempre con la mano en el bolsillo.

"Mi pose de tiro representaba muy bien el espíritu olímpico: el juego limpio, la sencillez, la claridad y la naturalidad. Por eso llamó tanto la atención. Nunca necesité ese equipo. Soy natural. Un tirador natural", afirmó, por aquel entonces, Dikec.

Dikec volvió a hacer podio con su particular modo de disparar. Fue el mejor en la Liga de Campeones Europea de tiro que se celebró en Estambul en los últimos días.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Oro ganado al final de una desafiante competición de tres días”, escribió en sus redes sociales.

Compitió junto a su compatriota Mustafa Inan, en pistola de aire comprimido a 10 metros por equipos. Derrotaron en la final a los alemanes Christian Reitz y Paul Froehlich.

"Mi técnica de tiro es una de las más raras del mundo. Disparo con los dos ojos abiertos. Esto sorprende incluso a los árbitros", comentó Dikec durante la cita olímpica de París.

Como no podía ser de otro modo, Dickec e Inan celebraron el triunfo con la pose que se hizo viral en los Juegos con el brazo extendido y los dedos simulando una pistola.