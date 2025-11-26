Denunció que se ausentó una semana de su casa y le entraron a robar
La Policía hizo un allanamiento y aprehendió a una persona.
La Policía de Punta Alta allanó ayer una casa en el barrio Laura y detuvo a una persona, tras hallar elementos robados y una moto sin patente y la numeración limada.
Según informaron desde la Comisaría local, la persona aprehendida es Joaquín Albda, de 23 años.
El allanamiento se llevó a cabo en una casa de calle Mar del Plata al 300, en el marco de una investigación por un hurto.
Días atrás, un vecino de Mar del Plata al 400 denunció que se ausentó de su hogar una semana y al regresar notó que habían entrado desconocidos y le habían robado dos garrafas, un microondas, un televisor de 42 pulgadas, una pava eléctrica y una bordeadora.
Tras la denuncia y averiguaciones, la Policía identificó a un sospechoso y obtuvo una orden de allanamiento del Juzgado de Garantías Nº 4.
En el allanamiento, se secuestró una moto marca Honda XR 150cc con el número de motor suprimido y una garrafa blanca de 10 kilos como la denunciada.
Alba quedó alojado en la Comisaría de Punta Alta, acusado de infracción al artículo 289 inciso 3 del Código Penal sobre supresión de números registrales, a disposición de la Fiscalía Nº 2.