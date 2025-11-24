Abren la preinscripción para la Licenciatura en Seguridad e Higiene en Coronel Rosales

El Municipio informó que está abierta la preinscripción para el Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo, que será dictado por la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) en Coronel Rosales en el marco del programa provincial Puentes.

“La propuesta, de modalidad híbrida y una duración de tres cuatrimestres, permitirá que técnicos y técnicas de la región puedan completar su formación y acceder al título de grado sin necesidad de trasladarse fuera del distrito”, indicaron desde la comuna.

La preinscripción permanecerá abierta hasta el 12 de diciembre, a través de este formulario online:https://forms.gle/vmG5bt2N2gLfUVsW6

Son requisitos obligatorios tener título secundario y título superior correspondiente a alguno de los siguientes trayectos formativos: Tecnicatura en Higiene y Seguridad (Resolución 320/13),Técnico/a Universitario/a o Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo en sus diversas denominaciones, Técnico/a Universitario/a o Superior en Gestión de Riesgos, Seguridad Laboral, Seguridad Alimentaria o ramas afines.

Las consultas podrán realizarse por correo electrónico a [email protected] o por WhatsApp al 2932-532806.