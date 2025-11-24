Bahía Blanca | Lunes, 24 de noviembre

28.7°

Bahía Blanca | Lunes, 24 de noviembre

28.7°

Bahía Blanca | Lunes, 24 de noviembre

28.7°
Punta Alta.

Abren la preinscripción para la Licenciatura en Seguridad e Higiene en Coronel Rosales

Lo dicta la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

Imagen: IArchivo

El Municipio informó que está abierta la preinscripción para el Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo, que será dictado por la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) en Coronel Rosales en el marco del programa provincial Puentes.

“La propuesta, de modalidad híbrida y una duración de tres cuatrimestres, permitirá que técnicos y técnicas de la región puedan completar su formación y acceder al título de grado sin necesidad de trasladarse fuera del distrito”, indicaron desde la comuna.

La preinscripción permanecerá abierta hasta el 12 de diciembre, a través de este formulario online:https://forms.gle/vmG5bt2N2gLfUVsW6

Son requisitos obligatorios tener título secundario y título superior correspondiente a alguno de los siguientes trayectos formativos: Tecnicatura en Higiene y Seguridad (Resolución 320/13),Técnico/a Universitario/a o Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo en sus diversas denominaciones, Técnico/a Universitario/a o Superior en Gestión de Riesgos, Seguridad Laboral, Seguridad Alimentaria o ramas afines.

Las consultas podrán realizarse por correo electrónico a [email protected] o por WhatsApp al 2932-532806.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
Punta Alta.
Sociedad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE