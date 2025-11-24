Abren la preinscripción para la Licenciatura en Seguridad e Higiene en Coronel Rosales
Lo dicta la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).
El Municipio informó que está abierta la preinscripción para el Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo, que será dictado por la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) en Coronel Rosales en el marco del programa provincial Puentes.
“La propuesta, de modalidad híbrida y una duración de tres cuatrimestres, permitirá que técnicos y técnicas de la región puedan completar su formación y acceder al título de grado sin necesidad de trasladarse fuera del distrito”, indicaron desde la comuna.
La preinscripción permanecerá abierta hasta el 12 de diciembre, a través de este formulario online:https://forms.gle/vmG5bt2N2gLfUVsW6
Son requisitos obligatorios tener título secundario y título superior correspondiente a alguno de los siguientes trayectos formativos: Tecnicatura en Higiene y Seguridad (Resolución 320/13),Técnico/a Universitario/a o Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo en sus diversas denominaciones, Técnico/a Universitario/a o Superior en Gestión de Riesgos, Seguridad Laboral, Seguridad Alimentaria o ramas afines.
Las consultas podrán realizarse por correo electrónico a [email protected] o por WhatsApp al 2932-532806.