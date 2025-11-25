Bahía Blanca | Martes, 25 de noviembre

32.3°

Bahía Blanca | Martes, 25 de noviembre

32.3°

Bahía Blanca | Martes, 25 de noviembre

32.3°
Seguridad.

Condenaron a los dos acusados por un crimen en Punta Alta

Oscar Esteban Alejandro Forchino y Ángel Orlando Cruz fueron hallados culpables del asesinato de Juan Martín Domenichetti.

Fotos: ANJ

El Tribunal en lo Criminal N° 3 condenó esta tarde a los dos imputados por el homicidio de Juan Martín Domenichetti (45), registrado en Punta Alta.

Los magistrados impusieron la pena de 12 años y medio de prisión a Oscar Esteban Alejandro Forchino por el delito de homicidio simple, mientras que le aplicaron una sanción de 6 a Ángel Orlando Cruz como partícipe secundario del crimen.

Según la acusación, el 22 de junio de 2024, Forchino y Cruz fueron a la casa de la víctima, ubicada en Entre Ríos 1345, cuando el primero de ellos aparentemente usó un cuchillo tipo Tramontina para agredir a la víctima, con la intención de causarle la muerte o habiéndose representado que con su accionar podía generar ese resultado.

Mientras Cruz retenía a la pareja de la víctima para impedir que intervenga en su defensa, Forchino le provocó dos heridas de arma blanca, una en el antebrazo izquierdo y otra en el tórax izquierdo.

La última lesión le produjo una hemorragia severa que provocó un shock hipovolémico y el posterior deceso de Domenichetti, quien contaba con antecedentes.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE