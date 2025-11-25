Condenaron a los dos acusados por un crimen en Punta Alta

El Tribunal en lo Criminal N° 3 condenó esta tarde a los dos imputados por el homicidio de Juan Martín Domenichetti (45), registrado en Punta Alta.

Los magistrados impusieron la pena de 12 años y medio de prisión a Oscar Esteban Alejandro Forchino por el delito de homicidio simple, mientras que le aplicaron una sanción de 6 a Ángel Orlando Cruz como partícipe secundario del crimen.

Según la acusación, el 22 de junio de 2024, Forchino y Cruz fueron a la casa de la víctima, ubicada en Entre Ríos 1345, cuando el primero de ellos aparentemente usó un cuchillo tipo Tramontina para agredir a la víctima, con la intención de causarle la muerte o habiéndose representado que con su accionar podía generar ese resultado.

Mientras Cruz retenía a la pareja de la víctima para impedir que intervenga en su defensa, Forchino le provocó dos heridas de arma blanca, una en el antebrazo izquierdo y otra en el tórax izquierdo.

La última lesión le produjo una hemorragia severa que provocó un shock hipovolémico y el posterior deceso de Domenichetti, quien contaba con antecedentes.