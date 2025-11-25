En Leverkusen están decepcionados con Echeverri: “Esperábamos que jugara más”

El director deportivo de Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, abrió interrogantes sobre el futuro del argentino Claudio Echeverri y admitió que el club alemán esperaba un rendimiento superior del joven argentino.

“Todos esperábamos que jugara más”, señaló Rolfes, quien evitó confirmar la interrupción del préstamo y una posible vuelta del jugador al Manchester City en enero, aunque aclaró que “por ahora se queda con nosotros”.

Las palabras de Josep “Pep” Guardiola sobre la escasa participación del ex-River generaron repercusiones inmediatas en Alemania. El City observa con atención la situación del futbolista y el Leverkusen respondió con cautela frente a un escenario que combina bajo ritmo competitivo, lesión reciente y un préstamo vigente hasta 2026.

Rolfes explicó que mantiene comunicación constante con el club inglés y admitió que el rendimiento actual no coincide con lo que ambas instituciones proyectaban para esta etapa.

“Estoy en contacto frecuente con el Manchester City. Todos esperábamos que Echeverri jugara más y alcanzara un mejor nivel físico antes tras su lesión”, declaró al analizar la adaptación del atacante.

Echeverri apenas jugó ocho partidos desde agosto, cuatro por Bundesliga y cuatro por Champions League. Solo tres veces inició como titular, no convirtió goles y acumuló apenas 240 minutos, un registro que profundizó las dudas sobre su evolución en el fútbol europeo.

El préstamo se extiende hasta mediados de 2026, aunque en las últimas semanas surgió la chance de que el City lo repesque en enero. Guardiola evitó dar señales concretas y dejó la definición en manos del entorno del futbolista: “Es una pregunta para su bello representante (Enzo Mastopaone)”.

Rolfes, en cambio, optó por no anticipar movimientos y descartó una resolución inmediata, y aseguró que el Leverkusen conversará con los dirigentes ingleses antes de cualquier decisión, al tiempo que reafirmó la continuidad del juvenil en el corto plazo: “Definitivamente hablaremos de su situación. Aún no hay nada decidido. Por ahora, Claudio se queda con nosotros”, afirmó. (NA)